A Rússia bateu o Egito por 3 a 1 e está com um pé nas oitavas de final

A Rússia não se importou com a presença da estrela Mohammed Salah no time adversário e venceu mais uma no Mundial. Agora, a vítima foi o Egito, nesta terça-feira (19), em São Petersburgo: 3 a 1 para a equipe da casa, que ficou perto de confirmar classificação antecipada às oitavas de final.

O jogo teve duas assistências do lateral direito brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes. O atleta, de 27 anos, começou a carreira no Grêmio, em 2009, mas atua no CSKA Moscou há seis anos. Na temporada passada, ele conseguiu a cidadania do país anfitrião. A vitória ainda deu à Rússia o status de primeira sensação desta competição. Afinal, são oito gols marcados e apenas um sofrido em duas partidas – os europeus já haviam batido a Arábia Saudita por 5 a 0 na estreia.

O apoio do povo local tem sido integral: nesta terça, mais de 64 mil pessoas compareceram ao estádio em São Petersburgo, sendo ampla maioria russa. Os africanos, por sua vez, praticamente se despediram da competição. O confronto também marcou a estreia de Salah, que havia sentido lesão no ombro durante a final da Liga dos Campeões da Europa, em 26 de maio. O camisa 10 fez, de pênalti, o único gol egípcio no duelo desta terça. Quando se machucou, o egípcio deixou a partida ainda no primeiro tempo e não viu seu time, o Liverpool, ser derrotado pelo Real Madrid por 3 a 1, em Kiev, Ucrânia. Ele está entre os cotados para ser um dos três melhores do mundo no fim de 2018.

No primeiro tempo, a Rússia mostrou estar empolgada pela presença em massa de sua torcida ao estádio de São Petersburgo. O primeiro bom momento da equipe da casa foi quando Zhirkov cobrou falta na área do Egito. A zaga afastou, mas a bola sobrou para Cheryshev, que ajeitou e bateu para o gol, por cima. Depois, Gazinskiy chegou pela linha de fundo do lado esquerdo e cruzou à procura de Dzyuba, de 1,96m. Apesar da altura, ele não alcançou.

Até então apagado, Salah tentou pela primeira vez aos 21 minutos. O atacante do Liverpool recebeu pela esquerda, puxou para dentro e serviu Trezeguet, que bateu em cima da defesa. O camisa 10 egípcio ainda tentou mais duas vezes na etapa inicial. Primeiro, quase resvalou cabeçada de Mohsen para o gol, mas Zhirkov impediu. Em seguida, recebeu na frente, dominou, girou e chutou de esquerda, mas para fora.

Os gols vieram apenas no segundo tempo. Aos 2 minutos, El Shenawy saiu de soco em cruzamento e deu rebote para Zobnin. O camisa 11 chutou meio sem jeito, mas o egípcio Fathi tentou cortar e mandou contra seu próprio gol, abrindo o placar em São Petersburgo.

Aos 13 minutos, o brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes entrou na grande área pela direita, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás.

Cheryshev ampliou o marcador. Foi o terceiro gol do russo na competição, agora empatado com Cristiano Ronaldo na artilharia do Mundial. No minuto seguinte, Dzyuba recebeu lançamento de Mário Fernandes e estufou as redes do goleiro El Shenawy.

Aos 27, o Egito contou com o uso do VAR (árbitro em vídeo) para ter um pênalti em seu favor. Salah bateu e fez o de honra dos africanos em São Petersburgo. Agora, os egípcios só não estarão eliminados caso ocorra uma combinação de resultados no Grupo A do Mundial.

Primeiramente, os africanos precisam torcer para a Arábia Saudita vencer o Uruguai nesta quarta (20). Depois, é necessário que derrotem os próprios árabes na última rodada do Grupo A, além de torcer por novo tropeço dos sulamericanos, que vão enfrentar a Rússia.

Já os russos só não se classificam caso a Arábia vença seus dois próximos jogos de goleada, assim como o Uruguai também aplique goleada na própria Rússia na rodada final. Dessa forma, os três times ficariam com seis pontos, e a vaga seria decidida no saldo de gols.

Com seis pontos, a Rússia vai decidir a liderança do Grupo A contra o Uruguai na próxima rodada, dia 25, em Samara. Já Egito e Arábia Saudita se enfrentam no mesmo dia, em Volgogrado.

