A Rússia declarou que nunca provocou “guerras diplomáticas”

A Rússia nunca provocou “guerras diplomáticas” e está aberta a ter boas relações com todos os países, afirmou nesta sexta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que ressaltou que a expulsão de 60 diplomatas americanos é uma resposta às ações não é amistosas dos Estados Unidos.

“A Rússia não desencadeou guerras diplomáticas, e o presidente (russo, Vladimir) Putin foi e é a favor de desenvolver boas relações com todos os países, inclusive com os Estados Unidos”, disse Peskov a um grupo de jornalistas. Segundo ele, a Rússia “não começou trocas de sanções, de expulsões de diplomatas etc”.

O porta-voz rejeitou as críticas americanas e que qualificou de “lamentável” a expulsão ontem de 60 dos seus diplomatas em resposta a uma decisão similar adotada na segunda-feira pelo Executivo em Washington por causa do envenenamento em solo britânico do ex-espião duplo Sergei Skripal e da filha dele, Yulia.

Para a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert, a decisão não foi boa.

“A Rússia tomou um caminho lamentável frente às nossas medidas perfeitamente justificadas”, defendeu ela. Peskov expressou desacordo com este ponto de vista e ressaltou que “a Rússia foi obrigada a adotar medidas de resposta”.

Expulsões

A Rússia expulsou nessa sexta-feira 59 diplomatas de 23 países, um dia após expulsar diplomatas americanos, e convocou embaixadores ocidentais para comunicá-los sobre a expulsão. A Rússia age em represália por uma decisão similar adotada por uma série de países em solidariedade com o Reino Unido pelo caso do envenenamento do ex-espião Skripal.

Entre os 23 países que tiveram seus embaixadores expulsos nesta sexta estão França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Canadá e Polônia.

“Eles receberam uma nota que afirma que, em protesto pelas acusações insensatas e as expulsões de diplomatas russos (…), a Rússia declara ‘persona non grata’ a quantidade correspondente de funcionários diplomáticos”, anunciou o ministério em um comunicado.

Na quinta-feira, Moscou já havia anunciado retaliações aos EUA: 60 diplomatas foram expulsos do país e o consulado americano em São Petersburgo será fechado. Segundo a agência Reuters, aparentemente os preparativos para o fechamento da missão diplomática norte-americana estavam em andamento, com caminhões de mudança fazendo repetidas viagens para dentro e fora do consulado.

O Reino Unido, por sua vez, já havia recebido ordens para reduzir sua missão na Rússia ao mesmo número de diplomatas de Moscou que mantém em seu território. Londres foi informado de que terá um mês para cumprir a medida. Segundo o Ministério das Relações Exteriores britânico, a medida é “lamentável, mas esperada”.

Mais de 30 países, em sua maioria membros da União Europeia, mas entre os quais também figuram Estados Unidos, Canadá, Austrália e Ucrânia, haviam anunciado a expulsão de 150 diplomatas russos.

