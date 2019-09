A Rússia demitiu autoridades que permitiram suposto agente duplo da CIA deixar o país

O governo russo demitiu oficiais que permitiram que um ex-funcionário do Kremlin e suposto informante da CIA (a agência de inteligência dos Estados Unidos) deixasse o país, reportou a agência Interfax nesta sexta-feira (13). Informações veiculadas na imprensa norte-americana, confirmadas à agência de notícias Reuters por duas fontes, disseram que um informante da CIA no governo russo havia ido para os Estados Unidos em 2017.

O jornal diário russo Kommersant disse que o funcionário pode ter sido um homem chamado Oleg Smolenkov, que desapareceu com sua esposa, Antonina, e seus três filhos enquanto passava férias em Montenegro em junho de 2017.

O Kommersant mostrou uma foto de uma casa que teria sido comprada posteriormente por uma família com os mesmos nomes em Stafford, na Virgínia, a 65 quilômetros de Washington.

O Kremlin confirmou que Smolenkov trabalhou na administração presidencial russa, mas disse que ele havia sido demitido em 2016/17 e que ele não era um funcionário sênior. Um diretório telefônico de 2014 visto pela Reuters o lista como conselheiro chefe de Yuri Ushakov, principal assessor de política externa do presidente russo, Vladimir Putin.

A Rússia disse na quinta-feira (12) que havia perguntado aos EUA, através da Interpol, do paradeiro de Smolenkov.

Mentiras e difamações

Na quarta-feira (11), a Rússia chamou de mentiras e difamações as sugestões de que um suposto agente duplo infiltrado no governo do presidente russo, Vladimir Putin, teria entregue informações aos Estados Unidos sobre supostas interferências de Moscou nas eleições presidenciais norte-americanas.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, fez o comentário após informações veiculadas na imprensa norte-americana, e confirmadas à Reuters por duas fontes, dizerem que um informante da CIA no governo russo havia sido retirado e trazido para os Estados Unidos em 2017.

Agências de Inteligência dos Estados Unidos disseram que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais de 2016 para favorecer o hoje presidente Donald Trump. Moscou nega qualquer tipo de interferência.

Uma fonte familiarizada com a condução do caso do informante pelo governo norte-americano disse à Reuters que o agente duplo havia providenciado informações que ajudavam a confirmar o envolvimento do governo russo em iniciativas para influenciar a campanha nas eleições de 2016. A CNN disse na terça-feira que o informante havia ajudado a mostrar que Putin havia dirigido as interferências russas nas eleições para favorecer Trump.

Mas Ryabkov disse que o suposto agente duplo não poderia ter tido nenhum papel na revelação de interferências nas eleições, pois não aconteceu nenhuma interferência.

“O que está acontecendo em termos de tais interpretações é apenas o acúmulo de mentiras, uma em cima da outra, e a multiplicação das calúnias sobre nós”, disse o Ryabkov de acordo a agência de notícias Interfax.

O Kremlin disse separadamente na quarta-feira que não sabia se um de seus ex-empregados tinha sido um informante da CIA, mas que os serviços de inteligência russos estavam trabalhando no caso.

