A Rússia já está dispensando a exigência do visto de entrada no país durante a Copa do Mundo para os torcedores que possuem o documento de identificação da Fifa

Desde as primeiras horas dessa segunda-feira, a Rússia mudou a sua política de concessão de vistos de entrada e de controle de fronteira, devido à realização da Copa do Mundo. De 14 de junho a 15 de julho, torcedores que tiverem a “Fan ID” (identidade do fã) poderão entrar no país sem precisar obter o visto e poderão permanecer em território russo até 25 de julho.

A medida deve favorecer cidadãos de países como os Estados Unidos: depois dos próprios russos, os norte-americanos são os que mais compraram ingressos. Visitantes de outros países da Europa também estão entre os principais beneficiados.

Já para os brasileiros, a flexibilização da política de controle não provoca qualquer efeito, uma vez que o acordo bilateral entre Brasília e Moscou, válido desde 2010, permite que um cidadão brasileiro a turismo permaneça em território russo por 90 dias a cada 180 dias. Nesse intervalo de tempo, é possível entrar e sair quantas vezes quiser do país.

Mas se um brasileiro que for ver a Copa estiver viajando com um passaporte europeu, por exemplo, precisará da “Fan ID” para poder entrar no país. Ainda que esse documento não influencie no processo imigratório, a sua apresentação é obrigatória para o acesso aos estádios do Mundial, de forma que não basta portar apenas o ingresso.

O documento precisa ser solicitado por meio do site www.fan-id.ru e depois é retirado na Rússia. A “Fan ID” é uma das estratégias idealizadas pelo Kremlin para impedir que baderneiros e outros torcedores banidos dos estádios tenham acesso às arenas da Copa do Mundo.

Violência

Apesar das medidas de precaução, a violência entre torcidas na Copa ainda preocupa as autoridades da Rússia. As forças de segurança do país procuraram se preparar também contra possíveis ameaças terroristas do Estado Islâmico ou de grupos de regiões separatistas da região.

Há oito anos no futebol russo, o atacante brasileiro Ari já se considera um conhecedor do país que receberá a Copa do Mundo. Campeão nacional pelo Lokomotiv Moscou nesta temporada, ele gostou tanto da Rússia que até se naturalizou. Apesar de viver bem e não querer voltar ao Brasil, ele também denuncia preconceito contra jogadores estrangeiros no país-sede do Mundial.

Um exemplo é o racismo. Ari conta que já passou por problemas desse tipo na Rússia: “Eu já fui xingado por causa da minha cor em clássicos contra o Spartak, por exemplo. Não foi nada legal. E também sei que houve casos com o Hulk e com o Roberto Carlos. Mas acho que está diminuindo nos últimos anos, tenho esperança de que não aconteça durante a Copa”.

Por esses incidentes, recentemente a Rússia foi multada em 30 mil euros (cerca de R$ 130 mil) por manifestações racistas de torcedores contra atletas franceses em amistoso em Moscou.

Durante a Eurocopa de 2016, disputada na França, torcedores russos entraram em confronto com os ingleses. Em 2018, os mesmos grupos fizeram um acordo com os “barras-bravas” argentinos para enfrentar novamente os britânicos.

Ari diz que não ouviu falar dessa combinação, mas comenta sobre a violência local. “Os caras marcam pela internet e brigam mesmo. Eles são malucos, sem medo. Vão na mão mesmo, sem usar armas. Já vi acontecer nas torcidas de times como Spartak, Dínamo, CSKA”, lamenta.

