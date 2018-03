A Rússia pediu uma ajuda dos internautas para decidir como revidar aos Estados Unidos

A diplomacia mundial é a nova vítima das redes sociais. Após o uso indiscriminado do Twitter pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último ano, chegou a vez dos russos tentarem resolver conflitos internacionais e fazerem provocações na plataforma.

Depois que os Estados Unidos decidiram seguir o Reino Unido e a União Europeia, expulsando 60 diplomatas e fechando o consulado russo em Seattle em resposta ao envenenamento em solo britânico do ex-agente duplo Sergei Skripal e sua filha, a embaixada da Rússia em Washington decidiu criar uma enquete em sua página oficial no Twitter para pedir ajuda aos internautas na decisão de como será a represália às medidas norte-americanas.

“A administração dos Estados Unidos ordenou o fechamento do consulado russo em Seattle. Qual Consulado-Geral dos Estados Unidos você fecharia na Rússia, se dependesse de você decidir?”, disse a postagem.

As opções dadas pela enquete são os consulados norte-americanos em Vladivostok, Yekaterinburg e São Petersburgo. Em 5 horas, o tuíte foi respondido por mais de 18.000 pessoas.

Até o início da madrugada desta terça-feira, o fechamento do consulado de São Petersburgo estava na frente na enquete, com 44% dos votos.

A ordem norte-americana de expulsão de diplomatas inclui doze agentes da inteligência russa alocados na missão do país junto à ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, e 48 funcionários da embaixada em Washington.

Donald Trump também determinou o fechamento do consulado russo na cidade de Seattle, no Noroeste do país, em razão de sua proximidade da base de submarinos de Kitsap e da base da Boeing.

Reação Britânica

No último dia 14, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos da Inglaterra. Os contatos bilaterais de alto nível com a Rússia também foram suspensos. Em resposta, Moscou também expulsou 23 diplomatas britânicos e suspendeu as atividades do British Council, a organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e oportunidades educacionais, em todo o país.

Na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já havia comentado sobre a possibilidade de que os estados-membro da União Europeia adotassem medidas contra Moscou.

Sergei Skripal, de 66 anos, e sua filha Yulia, de 33 anos, foram contaminados por um agente nervoso na cidade britânica de Salisbury, em 4 de março. Eles foram encontrados inconscientes em um banco da catedral da cidade e foram levados ao hospital, onde estão internados em estado crítico. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. Skripal traiu dezenas de agentes russos para a inteligência britânica antes de ser preso, em Moscou, em 2004. Ele foi sentenciado a 13 anos de prisão, em 2006, e em 2010 recebeu refúgio do Reino Unido, após ser trocado por espiões russos.

