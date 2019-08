A saída de Dony de Nuccio causou um terremoto nos bastidores da Globo

Dony De Nuccio pediu demissão da TV Globo na quinta-feira (1°), e parece que a saída, depois da descoberta de que ele prestava serviços para empresas privadas, causou um terremoto nos bastidores da emissora, segundo informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A carta do diretor de jornalismo, Ali Kamel, apesar do tom amistoso, foi considerada dura nas entrelinhas – e um sinal de que a TV Globo será implacável em casos semelhantes.

Kamel escreveu a Dony que “com certeza” a saída do jornalista era “o melhor caminho a seguir”. De acordo com um integrante da emissora, o diretor, apesar do tom sereno, mostrou que estava indignado.

A emissora rediscute internamente a questão de convites de terceiros para seus jornalistas. E pretende lançar um novo comunicado reiterando o que é e o que não é proibido, “em detalhes”.

Convites para palestras remuneradas e media training são comuns no mercado, especialmente para profissionais da TV Globo, que têm maior visibilidade.

A situação de Dony, no entanto, ficou insustentável depois que o UOL revelou que ele estrelou um vídeo interno do Bradesco. Além disso, admitiu que negociou diretamente com empresas e ofereceu serviços de assessoria.

Os altos valores também impressionaram: só com o Bradesco, o contrato da empresa de Dony era de R$ 7 milhões.

Outros casos

Os jornalistas e apresentadores da Globo Renata Vasconcellos, 47, do Jornal Nacional, e Rodrigo Bocardi, 43, do Bom Dia São Paulo, também estariam envolvidos na produção de conteúdos internos para o banco Bradesco.

Os nomes dos jornalistas aparecem em contratos com a instituição financeira para prestação de serviços institucionais do banco nos últimos anos. A informação foi revelada pela revista Veja na tarde de quinta-feira (1º) com a divulgação de notas fiscais que comprovam as parcerias.

De acordo com a reportagem, Bocardi teria recebido o valor de R$ 332 mil do banco em 11 de setembro de 2017. Quatro notas fiscais obtidas pela Veja estão em nome da empresa BOC Produções e Palestras, que seria do jornalista. Nelas, é descrito serviços para a UniBrad (Universidade Corporativa do Bradesco) e conteúdo direcionado para os clientes do banco.

Já Renata Vasconcellos aparece em imagens de uma reprodução de vídeo ao lado de um totem do banco. Nele, está escrito “120 razões para ser cliente”. A reportagem, no entanto, não divulgou valores sobre essa participação da jornalista.

O Bradesco afirma que “por uma questão de ética e respeito profissional, não comentará contratos firmados com seus fornecedores”.

Procurada, a Globo diz que Rodrigo Boccardi “não tem e nem nunca teve uma empresa como a do jornalista Dony de Nuccio: não produz vídeos de nenhuma espécie, não faz projetos de comunicação, não faz vídeos publicitários, não capta clientes e não faz assessoria de imprensa”.

Sobre Renata, a emissora afirma que a apresentadora não lembra precisamente de quando foi a participação no vídeo interno ao qual às fotos se referem, “mas estima que deve ter ocorrido há oito ou dez anos”. Diz também que Renata “apenas foi contratada como apresentadora para um trabalho voltado a funcionários”.

A Globo continua:“Ciente agora de que persistem em alguns dúvidas sobre como agir diante de convites, a emissora informou que em breve um comunicado reiterará o que é proibido e o que não é, em detalhes, levando em conta a era digital em que vivemos”.

