A Samsung lançou o primeiro celular de câmera tripla no Brasil com o preço de 2.199 reais

A Samsung anunciou na terça-feira (13) a chegada do Galaxy A7 ao mercado brasileiro. O smartphone é o primeiro equipado com três câmeras traseiras a ser vendido no País. Ele chega em duas versões, uma com 64 GB e outra com 128 GB de memória interna, custando R$ 2.199 e R$ 2.499, respectivamente.

O trio de câmeras tem como objetivo oferecer uma experiência mais versátil na hora de tirar fotos. A mais poderosa delas é uma lente de 24 MP, responsável por capturar imagens mais nítidas, mas ela é acompanhada de uma ultra-angular de 8 MP, que permite fotos com um campo de visão mais amplo, e uma lente de profundidade de 5 MP, que traz a capacidade de regular a profundidade das fotografias.

A novidade funciona em sincronia com uma inteligência artificial para fotos da Samsung, que faz com que seu celular identifique automaticamente 19 tipos de cenas e ajuste cor, contraste e brilho de acordo com a situação. Tal

ferramenta lembra uma função presente nas câmeras do LG G7 ThinQ.

Fãs de selfies também devem ficar satisfeitos com o aparelho, que tem uma câmera frontal de 24 MP que vem acompanhada de um flash ajustável. Isso significa que é possível tirar autorretratos no escuro sem nenhuma dificuldade – sem falar do poder da câmera, capaz de fotos mais detalhadas do que a dos iPhones XS, Galaxy S9 e Galaxy Note 9. A lente também permite um efeito retrato, com foco no rosto e desfoque no fundo da imagem.

O smartphone também traz emojis para usar em realidade aumentada e filtros para ajustes na aparência. Dá até para criar um avatar 2D moldado à imagem do dono do celular.

O Galaxy A7 virá nas cores azul, preta ou cobre, com uma tela Amoled de seis polegadas que tem bordas laterais quase imperceptíveis, mas bordas significativas em cima e embaixo do display. O sensor de impressões digitais

está na lateral do celular, que também tem o reconhecimento facial como recurso de segurança.

A bateria do smartphone é de 3.300 mAh, dentro da média para a categoria, mas o Galaxy A7 tem recursos para economia de energia, simplificando a tela inicial e desativando funções que não estão em uso.

O aparelho também vem com o Samsung Health instalado e tem compatibilidade com o novo Galaxy Watch. A versão 4G do relógio inteligente da empresa sul-coreana também teve sua comercialização anunciada para o mercado brasileiro, com preço sugerido de R$ 2.599 em sua versão mais barata.

Ficha técnica

Samsung Galaxy A7 – tela: 6 polegadas Super Amoled, 1080 x 2220; sistema operacional: Android 8.0 Oreo; processador: Exynos 7885 – octa core 2.2 GHz; memória: 4 GB de memória RAM com 64 ou 128 GB de memória interna; câmeras: 24 MP + 5 MP + 8 MP (traseira) e 24 MP (frontal); dimensões: 159.8 x 74.8 x 7.5 mm; bateria: 3.300 mAh; cores: azul, preto e cobre; preço: R$ 2.199 (64 GB) ou R$ 2.499 (128 GB).

Deixe seu comentário: