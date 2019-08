A Samsung revela um notebook ultrafino com a promessa da bateria durar até 23 horas

A Samsung aproveitou o evento de lançamento do Galaxy Note 10 para revelar outros produtos além do seu tradicional celular. A empresa revelou ao mundo o Galaxy Book S, um notebook que se enquadra na categoria “PC sempre conectado”, que utiliza um processador da Qualcomm.

Utilizando um chipset Snapdragon 8cx de oito núcleos e arquitetura de 7 nanômetros, a promessa da Samsung é que ele tenha bateria para resistir a até 23 horas de uso com apenas uma recarga completa. O sistema roda uma versão do Windows 10 adaptada para funcionar sobre processadores ARM.

O Galaxy Book S terá como missão reverter uma impressão negativa sobre notebooks com processadores ARM. Sim, eles têm autonomia excelente, mas até hoje as máquinas não se mostraram capazes de sustentar usos mais intensos em termos de processamento. De qualquer forma, a Samsung afirma que este laptop tem 40% mais capacidade de CPU e desempenho gráfico 80% superior em comparação com o Galaxy Book 2, lançado em 2018.

Como qualquer computador que se enquadra nessa categoria de “sempre conectado”, ele conta com algo que a maioria dos notebooks não tem: conectividade LTE, que permite ao notebook conectar-se às redes móveis para continuar usando a internet, mesmo que não haja qualquer sinal de um roteador Wi-Fi por perto.

O Galaxy Book S tem uma tela sensível ao toque Full HD de 13,3 polegadas, com 8 GB de memória RAM e armazenamento interno de 256 GB ou 512 GB. A Samsung também incluiu uma entrada para cartões microSD de até 1 TB no dispositivo, então é possível até mesmo quintuplicar o espaço disponível se o usuário preferir.

A Samsung privilegiou um design ultrafino e leve para o laptop, que pesa menos de 1 kg. A empresa também conseguiu utilizar um design sem ventoinhas, utilizando outras técnicas para dissipar o calor do processador.

O Galaxy Book S será lançado nos Estados Unidos no último trimestre deste ano pelo preço sugerido de US$ 1.000. Ainda não há informações sobre quais outros países receberão o notebook e qual será o seu preço em outras regiões.

