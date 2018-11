A Samsung revelará algumas funções do seu celular dobrável esta semana

Ansiosa para fazer de seu smarthphone dobrável a próxima grande novidade, a Samsung Electronics deixará de lado sua política habitual de manter sob sigilo seus planos de produtos e fornecerá alguns detalhes sobre os principais recursos do celular para desenvolvedores de aplicativos esta semana.

O objetivo é obter um feedback crítico à medida que as novas tecnologias exigem que os desenvolvedores ajustem os aplicativos para garantir que eles funcionem sem problemas quando o telefone for ajustado para a forma de tablet.

A Samsung precisa acertar no telefone dobrável – esperando que ele reverta os altos declínios no lucro de sua divisão móvel e restaure parte do alto valor que sua marca perdeu para a Apple.

“Ao contrário de nossos principais produtos, o celular dobrável é um conceito completamente novo em termos de design e experiência do usuário, que requer uma abordagem diferente”, disse um executivo da Samsung que não quis ser identificado, pois detalhes do aparelho ainda não são públicos.

Os telefones dobráveis ​​mantêm a promessa de permitir que os consumidores façam um trabalho mais complexo que normalmente seria feito em um tablet ou laptop, mas com um dispositivo que se torna muito mais compacto.

A gigante de tecnologia sul-coreana está entre as poucas empresas que sinalizaram que os telefones dobráveis ​​chegarão ao mercado em breve. Os analistas esperam uma data de lançamento no primeiro semestre de 2019, se for mais tarde a Samsung correria o risco de novos telefones da Apple roubarem sua novidade.

A Huawei Technologies também informou que planeja lançar um smartphone 5G com uma tela dobrável em meados de 2019. Ambas, no entanto, foram ultrapassadas pela startup chinesa Royole, que revelou na semana passada um telefone dobrável com tela de 7,8 polegadas e preço em torno de 1.300 dólares.

Lee Kyeong-tae, vice-presidente de comunicações móveis da Samsung, disse na semana passada que a interface do usuário do telefone será revelada em uma conferência anual para desenvolvedores de aplicativos, que será realizada em San Francisco, Estados Unidos, na quarta-feira.

As expectativas de que o telefone em si será exibido são, no entanto, baixas.

