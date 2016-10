A Samsung suspendeu as vendas e a produção do smartphone Galaxy Note 7 após novas explosões do aparelho

A Samsung paralisou a produção de seu smartphone Galaxy Note 7 após novos relatos de incêndios em alguns aparelhos distribuídos para substituir modelos que já tinham sofrido o mesmo problema, conforme informações divulgadas por um fornecedor à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Através de sua assessoria de imprensa no Brasil, a Samsung informou que está “ajustando temporariamente o cronograma de produção do Galaxy Note 7, a fim de tomar medidas adicionais para garantir as questões de qualidade e segurança”.

A companhia destaca que o produto ainda não foi comercializado no Brasil. Caso o consumidor tenha adquirido o Galaxy Note 7 fabricado fora do país ou para mais informações a respeito do tema, ele pode entrar em contato com o atendimento ao consumidor pelos telefones 4004-0000 (capitais) e 0800-124-421 (demais cidades).

A paralisação temporária da fabricação do phablet foi decidida em cooperação com órgãos reguladores de Coreia do Sul, Estados Unidos e China, disse o representante do fornecedor sul-coreano.

A medida inclui uma fábrica da Samsung no Vietnã que é responsável pelas remessas globais do Galaxy Note 7.

É dado como certo que esta decisão afetará as vendas dos novos modelos Note 7 na Índia e na Europa, que seriam retomadas no próximo dia 28.

A medida foi tomada depois de oito casos de incêndio em aparelhos que foram entregues a consumidores na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em Taiwan para substituir modelos já tinham apresentado o problema – e faziam parte de um lote que incluiu 2,5 milhões de unidades – devido ao risco de que pegassem fogo ao serem recarregados.

A Samsung começou a vender o smartphone no dia 19 de agosto, mas pouco depois anunciou a retirada após relatos de casos de incêndio em diversos países.

Na última semana, duas das grandes operadoras de telefonia celular nos Estados Unidos, AT&T e T-Mobile US, deixaram de vender as novas unidades do Note 7 – teoricamente não afetadas pelo problema – por causa dos cinco novos casos de incêndio que foram registrados no país.

Incidente no avião.

Na última quarta-feira, um voo nos Estados Unidos teve de ser evacuado depois que um aparelho que já havia sido rotulado como seguro pela empresa começou a soltar fumaça pouco antes da aeronave levantar voo.

