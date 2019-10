A Secretaria Estadual da Agricultura fará uma licitação para a venda de 65 lojas da Ceasa, na Zona Norte de Porto Alegre

Vinculada à Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) do Rio Grande do Sul, a Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul) fará nesta segunda-feira uma licitação para venda de 65 boxes comerciais. Os espaços estão localizados em 12 setores do complexo, na Zona Norte de Porto Alegre.

Ao menos uma das unidades terá que ser utilizada para estabelecimento comercial lancheria, enquanto os demais outros espaços são exclusivos para lojas. Serão considerados vencedores do pregão aqueles que fizerem as ofertas de maior valor – os preços variam de R$ 500 a R$ 150 mil.

Os documentos serão recebidos pela Comissão Especial de Licitação no auditório da própria Ceasa, até as 10h do dia do remate. Dúvidas sobre o procedimento licitatório e a documentação exigida podem ser esclarecidas pela gerente financeira Cláudia dos Santos, pelo telefone (51) 2111-6627.

A Ceasa fica na avenida Fernando Ferrari nº 1.001, bairro Anchieta, com acesso próximo às rodovias BR-290 (Freeway) e BR-116. Conforme o site da Central, trata-se de uma “excelente infraestrutura para comercialização incluindo bancos, escritórios de prestação de serviços, restaurantes, estacionamento e segurança 24 horas, em um complexo no qual circulam até 45 mil pessoas em dias de grande movimento.

História

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul foi fundada oficialmente em março de 1974 (quando já funcionava desde o ano anterior, durante a gestão do governador Euclides Triches, e fez parte do Sinac (Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento) até ser estadualizada em 1989, juntamente com todas as outras Ceasas do País.

Situada entre as quatro maiores da América do Sul, a unidade gaúcha é uma sociedade de economia mista, cuja gestão compete ao governo do Estado. Foi constituída através da Lei Estadual 5993 e da Lei Municipal 3413, ambas de 1970, e posteriormente regulamentada pelo decreto 70.502/1972.

Dentre seus objetivos estão o aspecto social de sua atividade, com orientação e fiscalização do mercado hortifrutigranjeiro, representando um centro polarizador entre produtores, comerciantes e consumidores. “A Ceasa-RS proporciona um equilíbrio de preços, em razão da maior oferta, ocasionando o controle da elevação abusiva de preços e combate à formação de monopólios na distribuição de alimentos”, ressalta a Seapdr.

Atividades técnicas

– Fonte de consulta para pesquisadores, com acompanhamentos conjunturais de oscilações de preços de mercado e suas respectivas tendências, que são divulgados em rádio e utilizados pela Emater-RS e sindicatos de trabalhadores rurais em todo o interior do Estado. O comparativo é feito com base semanal de preços de um total de 35 produtos. A análise conjuntural é feita com base neste comparativo e vem discorrer a respeito de possíveis causas para alteração dos apontados. Este material é disponibilizado em www.ceasa.rs.gov.br;

– Cotação de preços de atacado de hortigranjeiros contendo especificações gerais dos produtos, como peso, tipo de embalagens, preços segundo a qualidade. Dispondo de um sistema de divulgação desses preços por telefone e internet;

– Outro serviço muito procurado é a grade histórica em volumes e preços médios por produto, cujos principais clientes são as universidades, Secretaria da Fazenda, Emater e diversos órgãos;

– Relatório anual para o ICMS, com processamento das atividades básicas de controle estatístico de entrada que se referem a 700 cargas diárias ou cerca de 182.000 cargas anuais que abastecem a Centrais com os mais variados tipos de hortaliças, frutas e flores. Depois de processados, tais controles estatísticos servem de base para o cálculo de retorno do ICMs a 119 municípios gaúchos;

– Realização de palestras técnicas sobre comercialização a produtores, universitários de nutrição, hotelaria, agronomia e estudantes de escolas técnicas agrícolas.

(Marcello Campos)

