A Secretaria Municipal da Saúde confirmou seis casos de sarampo em Porto Alegre

Nessa quinta-feira, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre divulgou um alerta epidemiológico aos serviços do setor na Capital gaúcha, confirmando a ocorrência de pelo menos seis casos de sarampo na cidade. Outras dez suspeitas permanecem sob investigação.

O comunicado foi feito de forma simultânea à divulgação de uma nota técnica emitida pela SES (Secretaria de Estado da Saúde) do Rio Grande do Sul, em que são contabilizados sete casos da doença em território gaúcho. São seis em Porto Alegre e um na cidade de Dois Irmãos (Vale do Caí).

Todos os infectados em Porto Alegre são adultos jovens, com idades entre 18 e 30 anos. No que se refere ao gênero, quatro são mulheres (três de 18 anos e uma de 25) e dois homens (21 e 30 anos). Os pacientes e contatos próximos já foram submetidos às chamadas “medidas de bloqueio”, incluindo a aplicação de vacina.

Os técnicos da prefeitura também constataram outro ponto em comum entre os seis casos: o histórico de viagem. São indivíduos que recentemente estiveram em São Paulo ou na Itália, locais com circulação do vírus.

De acordo com a SMS, a mais efetiva forma de se prevenir do sarampo é a imunização. Para ser considerada protegida, a pessoa precisa ter o registro em caderneta, conforme um esquema que varia conforme a faixa etária, ocupação e histórico de vacina. A rede pública de saúde disponibiliza gratuitamente a dose para a população de seis meses a 49 anos de idade e para profissionais de saúde, área hospitalar e afins.

Neste ano, foi implementada a chamada “dose zero”, para bebês entre 6 e 11 meses de idade, buscando ampliar a proteção nesta faixa etária devido à situação epidemiológica do País.

Histórico local

– 2019: sete casos no Estado até 10 de setembro / seis em Porto Alegre;

– 2018: 47 casos / 39 em Porto Alegre;

– 2012-2017: sem registro de casos;

– 2011: oito casos / um em Porto Alegre;

– 2010: sete casos / todos em Porto Alegre;

– 1999: último caso autóctone do Rio Grande do Sul.

Panorama global

Até o final de agosto deste ano, o Brasil registrou 3.719 mil casos de sarampo, mais de 95% deles em São Paulo. Outros 17 Estados (incluindo o Rio Grande do Sul) também tiveram confirmações. Ao todo, foram quatro óbitos por sarampo, três deles em cidades paulistas e um em Pernambuco.

O Brasil havia recebido em setembro de 2016 o certificado de eliminação do sarampo pela Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Mas a confirmação de casos nos últimos meses levou à perda desse status, tendo em vista que o vírus já circula por mais de 12 meses no País.

Já no cenário internacional, surtos de sarampo têm sido observados desde 2018, com mais de 300 mil casos positivos. As Américas do Norte, Central e do Sul encerraram o ano passado com a confirmação de 16,5 mil registros em 12 países. Já neste ano, até o mês passado, a região já contabiliza 3 mil casos em 14 países, sendo 1,2 mil nos Estados Unidos.

(Marcello Campos)

