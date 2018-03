A sede própria da Ospa foi inaugurada com o concerto que abriu a temporada 2018

Um sonho antigo da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) tornou-se realidade neste sábado (24): a inauguração da Sala de Concertos, o seu primeiro espaço próprio para apresentações e ensaios em 68 anos de história. Com capacidade para 1,1 mil lugares, a nova estrutura integra a primeira fase do projeto de construção da Casa da Música, localizada no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre. A abertura do local foi comemorada com o concerto inaugural da temporada 2018, com a presença do governador José Ivo Sartori.

“Parabenizo todos os envolvidos nesta conquista. Este vai ser um dos grandes legados da nossa gestão para a cultura do Rio Grande do Sul. Lembro que estive aqui há pouco mais de um ano, para inaugurar a Sala de Ensaios, e, hoje, estamos entregando esta Sala de Concertos”, exaltou o governador. “Nos últimos dias, tenho falado muito em semeadura. Plantamos a semente da mudança no nosso estado e ela já está dando frutos. Os resultados estão aparecendo. E um deles está aqui”, completou.

Sartori ainda ressaltou que, por não ter preconceito com parcerias, e diante dos escassos recursos para investimentos em todas as áreas, o governo foi em busca de parceiros para viabilizar a obra.

“Agora falta a segunda etapa, que vai construir mais salas e já está em fase de captação de recursos, também via Lei de Incentivo à Cultura. Pretendemos inaugurá-la ainda este ano. O nosso parceiro deverá ser a Claro/Net”, informou.

Para o secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, o evento tem dois significados. “O artístico, que é dar um palco de excelência à excelência musical que a nossa orquestra tem. É a orquestra mais antiga do Brasil em atividade ininterrupta. E diria que esse momento tem um simbolismo de um Rio Grande que dá certo, como diria o governador”, reforçou. O secretário também revelou que a Ospa vai voltar a se apresentar fora do estado, como há anos não acontecia. Estão previstos concertos no centro do país e no Mercosul.

O diretor artístico da sinfônica, maestro Evandro Matté, conduziu a exibição especial, que contou com estreia de obra de Arthur Barbosa; peça de George Gershwin, com solos do pianista Cristian Budu; e sinfonia de Antonín Dvorák. A sequência de concertos no local recebe o nome de ‘Série Pablo Komlós’, em homenagem ao maestro húngaro, convidado a dirigir algumas óperas em Porto Alegre em meados da década de 1940.

Nova Casa da Música da Ospa

Constitui-se em um complexo musical, que encerra a busca por um local para abrigar tanto os ensaios quanto as apresentações da orquestra, com condições acústicas e de conforto aos instrumentistas e espectadores. Além da Sala de Concertos, também vai receber, na próxima fase, camarins, café, salas de estudos, saguão, entre outros espaços. Essa etapa deve ser concluída em outubro. A área de 2,5 mil metros quadrados (m²) no Caff foi cedida pelo governo do Estado para a Ospa implantar, no ano passado, a Sala de Ensaios – que está se transformando nessa obra. O empreendimento é realizado com o suporte da Sedactel (Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer), do Ministério Público, da Fundação Pablo Komlós e a da sociedade civil.

A trajetória da Ospa pelos espaços de Porto Alegre

Há dez anos, a Ospa deixava o Teatro Leopoldina, local alugado, situado na Avenida Independência. Conhecido como o ‘Teatro da Ospa’, ele abrigou as atividades da sinfônica por 24 anos. Em seguida, a orquestra passou a ensaiar e a se apresentar no antigo prédio da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), que atualmente é o Colégio Rosário. A Ospa ainda passaria pelo antigo Auditório Araújo Vianna (então localizado na Praça Matriz) e pelo Salão de Atos da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) – este último, local que segue recebendo os concertos da Ospa até os dias de hoje. Depois de 2008, quando desocupou o Teatro Leopoldina, a Ospa passou por espaços como o Palácio Piratini, o Armazém A3 do Cais do Porto, o Salão da Paróquia São Pedro e a Sala Elis Regina da Usina do Gasômetro.

Sobre a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

A Fospa (Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) é um complexo musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de difusão da música orquestral e formação de plateias no Rio Grande do Sul. Vinculada ao governo do Estado, mantém a Ospa, um coro sinfônico e uma escola de música – o Conservatório Pablo Komlós.

