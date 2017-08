Nos três depoimentos que já prestou ao Ministério Público após a homologação da delação premiada, o doleiro Lúcio Funaro repetiu o que já dissera à Polícia Federal sobre o esquema batizado de “quadrilhão do PMDB”. A expectativa no MP Federal é de que Funaro apresente nos próximos dias provas e fatos novos sobre a atuação do ex-ministro Geddel Vieira Lima para evitar sua delação premiada. Esse trecho é o mais aguardado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para, enfim, despachar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Paquera

Presidente do PTB, Roberto Jefferson passou por Belo Horizonte para oferecer ao deputado Dinis Pinheiro a legenda para ser lançado ao governo do Estado.

Cachimbo da paz

Carlos Siqueira, presidente do PSB, visitou BH e está aparando as arestas entre Márcio de Lacerda e Júlio Delgado em Minas Gerais. Ambos querem se candidatar ao governo.

‘Atos’

Ciro Gomes (PDT) passou a copiar Lula da Silva, e virou mote entre os presidenciáveis os ‘atos’ políticos, novo disfarce para comício e campanha antecipada.

Saúde piauiense

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) deve emplacar o ex-prefeito de Teresina Sílvio Mendes como ministro da Saúde no lugar de Ricardo Barros. Mas a tensão começou no partido. O movimento pró-Mendes quer a nomeação até dezembro deste ano, e não em abril de 2018, quando Barros deve deixar o cargo para disputar eleição.

‘Phodemos’ tudo

O fiel PP pediu ao presidente Michel Temer a presidência da bilionária Funasa, ligada à Saúde. O Podemos, que controla a estatal, traiu Temer na votação do relatório sobre a denúncia do PGR Rodrigo Janot.

Fala, garoto

Enquanto caciques e deputados do PSDB se digladiam em torno da presidência da legenda e do desembarque do governo Temer, o presidente de honra do partido, Fernando Henrique Cardoso, tenta conter a revoada da juventude tucana.

Propaganda

Em recente mensagem enviada à ala jovem do partido, FHC profetizou que “se você (jovem) quiser fazer política com ‘P’ maiúsculo, tem que ser sincero”.

Na surdina

Liderados pelo DEM, deputados articulam nos bastidores da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para enterrar a proposta que moraliza a indicação de ministros e conselheiros para os tribunais de contas.

Fim do padrinato

O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), retirou a proposta da pauta. Em reunião com representantes do movimento ‘Muda TC’, entre eles o procurador Júlio Marcelo, Pacheco evitou adiantar o voto, mas indicou ser favorável ao fim da indicação política para as vagas de conselheiros dos TCEs e ministros do TCU.

Doação mínima

Em meio à indefinição sobre o financiamento de campanhas políticas, o senador Jorge Viana (PT-AC) defende a doação voluntária dos eleitores “limitada a um salário mínimo”. O petista diz “ser possível simplificar as campanhas”.

Lição

Como autoridades nem sempre aprendem com as tragédias, o naufrágio com vítimas fatais entre Vera Cruz e Salvador deixa um alerta: Falta um hospital do outro lado da capital. A grande maioria dos passageiros viajava para fazer exames e consultas.

Pré-campanha

O ministro da Educação, Mendonça Filho, está em plena campanha preparatória para disputar o governo de Pernambuco. Investe pesado na agenda local e nas redes sociais.

Ponto Final

“A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto.” – Do saudoso antropólogo Darcy Ribeiro.

