A segunda edição do prêmio “Minuano” de Literatura recebe inscrições até a próxima sexta-feira

Estão abertas até o dia 29 deste mês as inscrições para a segunda edição do prêmio “Minuano” de Literatura, promovido pelo IEL (Instituto Estadual do Livro), órgão vinculado à Sedac (Secretaria de Estado da Cultura) do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto de Letras da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

A iniciativa tem por objetivo ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha, contribuindo para sua divulgação e para o incentivo à leitura e à produção escrita. O regulamento e seus anexos estão disponíveis no site www.ielrs.blogspot.com.br. Mais informações pelo telefone (51) 3314-6450 ou ainda no e-mail iel@sedac.rs.gov.br.

Podem participar do certame obras cujos autores sejam nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, publicadas por quaisquer editoras e obras cujos autores tenham naturalidade e residência fora do Estado, publicadas por editoras sediadas em solo gaúcho.

Os trabalhos inscritos devem ter sido publicados no decorrer do ano passado, dentro das seguintes categorias: Infantil, Juvenil, Poesia, Conto, Crônica, Ficção (Romance/Novela), Ilustração, História em Quadrinhos, Texto Dramático e Especial (livros de memórias, biografias, efemérides, turismo, guias, manuais, entre outros).

Integrantes do júri

A Comissão Organizadora será composta por membros do IEL e do Instituto de Letras da UFRGS. As Comissões de Seleção contarão com três membros cada, escolhidos dentre profissionais que atuam na área da literatura e/ou membros da comunidade cultural literária, os quais escolherão as três obras finalistas em cada categoria.

Já as Comissões Finais contarão com três membros cada, dentre professores, alunos de pós-graduação em Letras e bibliotecários, os quais indicarão o livro vencedor nas respectivas categorias. Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia especial e receberão o Troféu Minuano.

(Marcello Campos)

