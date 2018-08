A segurança nos contratos de startups será debatida em Congresso no dia 11 de agosto, no Hotel Embaixador

As ferramentas jurídicas para criar e desenvolver empresas inovadoras vão ser desvendadas na palestra do advogado e professor universitário, Luís Fernando Barufaldi no I Congresso de Vendas, Marketing e Empreendedorismo, que acontece dia 11 de agosto, no Hotel Embaixador, em Porto Alegre-RS.

Entre os palestrantes está o sócio-fundador e consultor empresarial na Bonsai Consultoria, Romulo Tevah com a palestra ‘O PDV Morreu’, na qual apresentará técnicas para serem aplicadas no comércio e no varejo. O consultor e especialista em gestão de empresas Celio Belmonte, que vai abordar a gestão em tempos de crise e administração dos negócios em meio às dificuldades financeira e política. E traz também o jornalista e consultor de Marketing Digital Jonathan Colla falando sobre os anúncios no Google Adwords, Facebook e Instagram para negócios e Whatsapp Marketing durante três horas de treinamento presencial.

Para o sócio do escritório Barufaldi Advogados que também é Mestre em Direito Privado, sua palestra vai abordar os aspectos práticos que dão segurança e auxiliam na boa governança desde a criação da empresa, passando pelas diferentes etapas de capitalização, até a venda para (novos) sócios investidores, principalmente no caso das startups.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site: www.congressodesucesso.com.br.

Deixe seu comentário: