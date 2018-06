A Seleção Brasileira enfrenta a Áustria em amistoso antes do Mundial

A Seleção Brasileira realiza neste domingo (10) o seu último jogo amistoso da fase preparatória para o Mundial. O adversário é a seleção da Áustria.

Aos 35 minutos do primeiro tempo da partida, o atacante brasileiro Gabriel Jesus abriu o placar em 1 a 0. Já no segundo tempo, aos 19 minutos, o craque Neymar ampliou a vantagem do Brasil em 2 a 0. Aos 23 minutos, o meia Philippe Coutinho marcou mais um gol para a Seleção Brasileira. O placar já está em 3 a 0.

A Seleção Brasileira entrou em campo, às 11h (horário de Brasília). O confronto ocorre no estádio Ernst Happel, em Viena. De acordo com o técnico Tite, por ser a última partida antes do Mundial, vai ser um jogo perigoso e vai requerer muita concentração da equipe. “Um nível de concentração alto é fundamental”, disse.

O time está escalado com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. O Brasil estreia no Mundial no próximo domingo (17), às 15h (horário de Brasília) contra a Suíça.

