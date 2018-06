No sufoco, a Seleção Brasileira venceu a Costa Rica com dois gols no fim do jogo

Depois de muitas tentativas sem sucesso, a Seleção Brasileira conseguiu furar o bloqueio costarriquenho no fim do jogo e bateu nesta sexta-feira (22) o adversário por 2 a 0 na rodada do grupo E do Mundial. A partida foi realizada no estádio de São Petersburgo.

Philippe Coutinho abriu o placar aos 45 minutos do segundo tempo. O craque Neymar, que foi bastante marcado pelos adversários e novamente não conseguiu mostrar o seu melhor futebol, ampliou a vantagem brasileira nos acréscimos, aos 51 minutos da etapa final.

O Brasil entrou em campo contra a Costa Rica – teoricamente, a equipe mais fraca do grupo – precisando vencer para não complicar a sua situação no Mundial, depois do empate contra a Suíça em 1 a 1 na estreia no torneio.

A Seleção de Tite começou o jogo com os mesmos jogadores que haviam iniciado a partida contra a Suíça, com exceção da lateral direita, onde Fagner entrou no lugar de Danilo, diagnosticado com uma lesão no quadril.

Esse foi o terceiro duelo entre Brasil e Costa Rica em Mundiais. O primeiro, em 1990, terminou com vitória magra do Brasil: 1 a 0. O segundo foi completamente diferente. Em 2002, pela última rodada da primeira fase, o Brasil estava classificado antecipadamente e entrou em campo com um time cheio de reservas. Mesmo assim, goleou: 5 a 2.

Deixe seu comentário: