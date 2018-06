A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia em jogo decisivo que define a classificação para as oitavas de final do Mundial

O Brasil enfrenta a Sérvia nesta quarta-feira (27), às 15h (horário de Brasília), em Moscou, pelo grupo E do Mundial. Um empate garante a classificação brasileira às quartas de final em segundo lugar no grupo. Para os sérvios, só a vitória interessa.

O primeiro colocado do grupo E jogará contra o segundo do grupo F nas oitavas. Portanto, Brasil e Alemanha, confirmando as suas classificações, só não se enfrentarão se ambos passarem em primeiro ou em segundo em suas chaves.

O técnico Tite confirmou que repetirá o time que começou a partida contra a Costa Rica, quando o Brasil venceu por 2 a 0 nos acréscimos. A Seleção deve ter uma atenção especial com o jogo aéreo do adversário. Os atacantes sérvios são mais altos do que a defesa brasileira. “É verdade que a Sérvia é forte no jogo aéreo, mas eles também têm qualidades individuais. Temos condições de tentar neutralizar esses cruzamentos”, disse o treinador brasileiro.

O capitão do time sérvio, Aleksandar Kolarov, declarou, em entrevista, que acredita na vitória. “Será um jogo difícil contra o Brasil, mas é a força mental que decidirá. Se formos ao jogo acreditando que podemos vencer, então poderemos”, disse Kolarov.

