A Seleção Brasileira feminina de futebol enfrentará a anfitriã França nas oitavas de final neste domingo

A Seleção Brasileira enfrentará a França neste domingo (23), às 16h (no horário de Brasília), em Le Havre, no país europeu, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino.

O adversário do Brasil foi definido na quinta-feira (20), dois dias depois da vitória da equipe brasileira sobre a Itália, em seu último jogo pela fase de grupos. Como o Brasil ficou em terceiro lugar em sua chave (C), com seis pontos, era preciso esperar confrontos que definiriam os outros terceiros colocados classificados: Nigéria (grupo A; 3 pontos), China (B; 4 pontos) e Camarões (E; 3 pontos).

A única combinação possível para que as brasileiras não enfrentassem as francesas incluía a classificação para o mata-mata do terceiro colocado da chave F. Se esse cenário se concretizasse, as adversárias seriam as alemãs, líderes da B.

Porém, no duelo decisivo do Grupo F, o Chile venceu a Tailândia por 2 a 0, acumulando 3 pontos. Os dois gols (seus primeiros no Mundial) não foram suficientes, entretanto, para desbancar o saldo da Nigéria (-3 para as sul-americanas, -2 para as africanas).

Quartas colocadas no ranking da Fifa, as adversárias do Brasil nas oitavas estrearam na competição diante de um público recorde no estádio Parc des Princes, em Paris, e com uma vitória convincente sobre a Coreia do Sul (4 a 0). Mas o ímpeto inicial foi arrefecendo. O triunfo contra a Noruega (2 a 1), na segunda rodada, veio bem mais suado.

Na última aparição da fase de grupos, contra a inexpressiva Nigéria (apenas 38ª na classificação mundial), as francesas arrancaram um gol solitário nos minutos finais.

As brasileiras acumulam dois triunfos (contra Jamaica e a líder de seu grupo, Itália) e uma derrota, de virada, para a Austrália.

A estrela da seleção francesa é a atacante Eugénie Le Sommer, que defende o Lyon, detentor de seis títulos da Liga dos Campeões (incluindo quatro consecutivos desde 2016). Com 76 gols pela equipe nacional, ela é a segunda maior artilheira da história francesa.

Quem vencer o embate de domingo deve ter pela frente nas quartas de final a temida seleção dos Estados Unidos, líder do ranking da Fifa e tricampeã do torneio. As americanas, que chegaram à França aplicando a maior goleada já vista em Mundiais (masculinos ou femininos), os 13 a 0 sobre a Tailândia, encaram as espanholas, na segunda-feira (24).

