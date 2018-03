A Seleção Brasileira fez seu primeiro treino em Moscou com apenas dez jogadores em campo e uma temperatura abaixo de zero grau

O primeiro treino da Seleção Brasileira em Moscou (Rússia) nesta segunda-feira (19) foi marcado por muitos desfalques e apenas dez jogadores em campo, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O trabalhou foi no CT do Spartak de Moscou, clube da primeira divisão do país.

A comissão técnica teve de chamar diversos atletas da equipe B do Spartak para que a atividade pudesse ser realizada.

O treinamento de campo teve participação de oito atletas de linha e mais dois goleiros. Ederson e Neto trabalharam com o preparador Taffarel e depois seguiram para a atividade em campo reduzido. Rodrigo Caio, Alex Sandro, Fernandinho, Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Willian José também foram para o gramado.

Na academia, o restante do grupo que já se apresentou (formado por Alisson, Miranda, Willian, Talisca, Fred e Taison) fez um trabalho regenerativo.

Outros sete jogadores chegarão até a madrugada desta terça-feira (20): Marcelo, Casemiro, Philippe Coutinho, Paulinho, Fagner, Geromel.

O treino foi realizado sob uma temperatura de -1ºC e sensação térmica de -6ºC. Um campo ao lado de onde acontecia o treino estava coberto de neve.

Na sexta-feira (23), a Seleção enfrenta a Rússia em amistoso no estádio Lujniki. Na partida será usada a Telstar 2018, a bola da Copa do Mundo. A Seleção já a utilizou em seu treinamento. A bola começa a rolar às 19h (13h de Brasília-DF).

Ao mesmo tempo em que estes 16 jogadores participavam do treinamento no CT do Spartak, o trio do PSG (Paris Saint-Germain) foi direto para o hotel da Seleção Brasileira, onde também fizeram atividade na academia da concentração. Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves foram supervisionados pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti e o preparador físico Ricardo Rosa.

Segundo a programação da CBF, o treino desta terça-feira (20), marcado para as 11h, terá os 25 minutos iniciais liberados para a imprensa, enquanto, na quarta-feira (21), também às 11h, a atividade será fechada.

No dia 22 (quinta-feira), véspera do amistoso contra os russos, o treinamento está marcado para 15h30min, no Luzhniki Stadium, com seus primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

Como de costume, as coletivas de imprensa serão sempre após os treinos. No dia 21, data da atividade fechada, a entrevista está marcada para 12h30min, no CT do Spartak Moscou.

Logo após o amistoso, a Seleção voa para Berlim (Alemanha) na madrugada do dia 24 (sábado). Neste mesmo dia, o treino está marcado para 15h30min, no Estádio An Der Alten Försterei. Nos dias 25 (domingo) e 26 (segunda-feira), os treinos estão marcados para 16h. O primeiro, será realizado no mesmo local do dia anterior, já o segundo, ocorrerá no Estádio Olímpico de Berlim. Haverá coletiva após o período de trabalhos nos dois dias que antecedem a partida contra a Alemanha.

Deixe seu comentário: