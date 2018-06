A Seleção Brasileira jogará com o uniforme tradicional contra o México

Entre outros confrontos pelo Campeonato Espanhol, o ápice foi o duelo pela Copa de 2014, quando o mexicano parou o camisa 10 da Seleção no empate em 0 a 0 em Fortaleza. Agora, ambos se enfrentam mais uma vez, um como o jogador que mais finalizou até aqui no Mundial na Rússia, o outro como o goleiro que mais parou ataques rivais na primeira fase.

Dentre as estatísticas que Neymar lidera nesta Copa, finalização é uma delas. Foram 17 do camisa 10 do Brasil, que supera Cristiano Ronaldo, Kroos (ambos com 15), Messi (14) e todos os outros jogadores. Ele também é quem mais deu chutes a gol: 8, logo à frente de CR7, com 7. Do outro lado da moeda, Ochoa é o goleiro com maior número de defesas: 17 (o dinamarquês Kasper Schmeichel é quem chega mais perto, com 14).

A liderança de ambos nessas estatísticas, porém, não reflete necessariamente uma grande efetividade. Neymar é quem mais finalizou e mais chutou a gol, mas só balançou as redes uma vez, nos acréscimos da vitória sobre a Costa Rica.