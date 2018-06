A Seleção Brasileira se manteve em segundo lugar no último ranking da Fifa antes da Copa

A Seleção Brasileira se manteve em segundo lugar no ranking da Fifa (a entidade máxima do futebol). A Alemanha também continua no topo da lista. Em relação a maio, não houve nenhuma mudança nas sete primeiras colocações neste último ranking antes da Copa do Mundo da Rússia, que começa na próxima quinta-feira (14). As informações são da Agência Brasil e da Gazeta Esportiva.

Depois do Brasil, aparecem as seleções da Bélgica (3ª colocação), Portugal (4ª), Argentina (5ª), Suíça (6ª) e França (7ª). A grande surpresa foi a equipe da Polônia, que passou da décima para a oitava posição. O Chile manteve-se em nono. Com a movimentação da Polônia, a Espanha caiu duas posições e aparece na décima posição.

Inglaterra e Uruguai também subiram no ranking. Os ingleses avançaram uma posição e aparecem na 12ª colocação (empatados com os dinamarqueses). Já os uruguaios passaram para 14ª colocação, depois de subir três posições.

Entre as equipes da Copa, a principal queda foi da seleção da Tunísia, que perdeu sete posições e aparece na 21ª colocação. A anfitriã Rússia caiu quatro colocações e está na pior posição entre os participantes (70ª).

Preparação

Em preparação para enfrentar a Áustria, a Seleção Brasileira trabalhou nas dependências do CT do Tottenham durante a manhã desta quinta-feira (7). Renato Augusto, vitimado por uma inflamação no joelho esquerdo, deu um passo importante em seu processo de recuperação, enquanto Fred sofreu entrada dura de Casemiro.

Tite abriu apenas uma parte do treinamento à imprensa e usou Renato Augusto após a saída dos jornalistas. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, a CBF informou que o meia participou do trabalho com bola ao lado dos companheiros. “Seja bem-vindo de volta”, diz o microblog.

Antes ameaçado de corte, Renato Augusto ganha confiança para se recuperar a tempo de participar da Copa do Mundo da Rússia. Às 15 horas (de Brasília) do dia 17 de junho, pela primeira rodada do Grupo E, a Seleção Brasileira estreia contra a Suíça, em Rostov.

O meio-campista do Beijing Guoan é um dos jogadores mais escalados por Tite na Seleção Brasileira. Superado apenas por Willian (18) e Philippe Coutinho (18), Renato Augusto participou de 17 dos 20 jogos da atual gestão e marcou um gol, contra o Peru, pelas Eliminatórias.

No período do treinamento desta quinta-feira aberto à imprensa, o volante Casemiro atingiu Fred ao tentar desarmá-lo em uma jogada ríspida. O reforço do Manchester United, com dores no tornozelo direito, precisou deixar o treinamento e, na beirada do gramado, já iniciou tratamento.

Em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrenta a Áustria às 11 horas deste domingo, em Viena. Tite planeja mandar a campo Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Assim, Fernandinho perde a vaga.

