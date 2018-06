A seleção de Marrocos foi a primeira eliminada no Mundial

Com a derrota por 1 a 0 para Portugal, Marrocos se tornou a primeira seleção matematicamente eliminada do Mundial. Após o apito final no Estádio de Lujniki, em Moscou, os jogadores marroquinos não seguraram a emoção. Muitos caíram no choro. O camisa 11 Faycal Fajr era um dos mais emocionados. Deixou o campo enrolado na bandeira do país.

Durante a coletiva após o jogo, o técnico Hervé Renard se disse orgulhoso da participação nos jogos e que o país mostrou saber jogar futebol.

“Não estou desapontado com o desempenho, estou feliz. Estou orgulhoso dos meus jogadores, desse país, da comissão técnica, de todo mundo. É claro que no futebol há coisas que você não pode fazer. Começamos essa aventura juntos há 2 anos e meio, nos classificamos após 20 anos fora e acho que demonstramos que sabemos jogar futebol. Provamos isso nos dois jogos.”

Perguntado sobre o rendimento de Cristiano Ronaldo, Hervé Renard limitou-se a falar de sua equipe e dos lances polêmicos em que pediu a presença do árbitro de vídeo, como o que resultou no gol de Portugal. Segundo ele, Pepe teria feito falta.

“Não estou aqui para comentar quem foi eleito o melhor em campo ou não. Uma das coisas que eu tenho certeza do que estamos falando é que todo o povo marroquino está orgulhoso da sua seleção. Não fomos eficazes no final, mas gostaria de ser franco e que vocês vissem o chute de canto, que vejam o camisa 3 está fazendo, e escrevam a verdade. É o que eu peço”, disse.

Por fim, o treinador lamentou os erros de finalização de Morrocos, que teve algumas boas oportunidades.

– É mais fácil jogar com um jogador que tem chance de chutar a gol e consegue finalizar assim, mas estamos lidando com Marrocos, temos jogadores de alto nível. Apesar da dificuldade, tínhamos que ser mais eficazes. Assim como no primeiro jogo, tivemos muitas oportunidades. É o que acontece no futebol. Aqueles que sabem como trabalhar la dentro da pequena área são os que fazem a diferença.

Com o resultado, a seleção de Marrocos permanece na lanterna do grupo com nenhum ponto e, agora, eliminada do Mundial Na última rodada, enfrentara a Espanha, dia 25, em Kaliningrado.

Vitória de Portugal

Portugal talvez nem merecesse sair de campo com a vitória diante do Marrocos. Acontece que dispor de Cristiano Ronaldo faz toda a diferença. Na primeira chance, entre as poucas da equipe, diga-se, abriu o placar em forte cabeçada. Em inúmeras oportunidades, por outro lado, os africanos não foram capazes de marcar – por vezes, pararam no goleiro Rui Patrício.

Momentos mais tarde, Cristiano Ronaldo chutou bola cruzada com perigo, e só. Depois, foi mal na partida: duas faltas cobradas na barreira, uma simulação cômica de pênalti e um chute – raro para ele – bisonho. Mas é CR7. 4 gols em dois jogos no Mundial, artilheiro isolado.

Deixe seu comentário: