A Semana da Pátria inspira atividades sobre preservação ambiental e cultura de paz em escolas de todo o Rio Grande do Sul

A fim de incentivar o patriotismo e a formação da cidadania, as escolas da rede pública estadual promovem, durante a Semana da Pátria, práticas pedagógicas interdisciplinares em alusão ao Dia da Independência, celebrado nesse sábado. Estão sendo trabalhados aspectos educacionais envolvendo música, linguagem, esporte, dança, história, meio ambiente, cidadania e cultura popular.

A secretária-adjunta de Educação, Ivana Flores, ressalta a importância de desenvolver, com os alunos, atividades lúdicas de valorização das instituições democráticas: “Essa é uma excelente oportunidade para que os estudantes façam uma reflexão sobre este dia histórico e mostrem seus ensinamentos às comunidades das suas cidades”.

Em Porto Alegre, a diretora da Escola Aurélio Reis, Nássara Brum Pires, conta que foram feitos exercícios com as cores da bandeira nacional e brincadeiras com as palavras do Hino. O objetivo é trabalhar o conceito de patriotismo: “Temos que valorizar o País, que é também o nosso lar. Essa aproximação é fundamental para que os estudantes entendam que o futuro depende deles”, destaca.

Conforme a diretora da Escola Matias de Albuquerque, Cláudia Campos, o trabalho desenvolvido teve como foco a preservação do ambiente – as recentes queimadas na floresta Amazônica motivaram a pauta. A partir de uma bandeira pintada, foram colocadas, nas partes verdes pequenas mudas, simbolizando a preservação das florestas: “É essencial que as nossas crianças e jovens compreendam o exercício da cidadania e o respeito, tornando-se adultos responsáveis”.

Interior do Estado

Na 28ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), em Gravataí, a Escola Carlos Bina foi responsável por hastear as bandeiras na abertura da Semana da Pátria e apresentar o seu tradicional coral em frente à praça da prefeitura. Em Caxias do Sul, na 4ª CRE, o destaque foi a banda marcial do Colégio Henrique Emílio Meyer. O evento de abertura teve como local a praça Dante Alighieri.

Já na região da 20ª CRE, as alunas de Curso Normal do Instituto Estadual de Educação 22 de Maio, de Palmitinho, aproveitaram a oportunidade para falar sobre o mês de prevenção ao suicídio – o “Setembro Amarelo” – e prepararam um material para abordar o tema com as crianças.

Na região de Bento Gonçalves, na 16ª CRE, três escolas já desfilaram: Nossa Senhora do Bom Conselho, Marcelino Champagnat e Professor José Pansera. Os alunos carregaram frases de amor e esperança com o intuito de destacar a importância de cultivar bons sentimentos nas relações pessoais e familiares. Além disso, abordaram temas como reciclagem, ambiente e as culturas afrobrasileira e indígena.

Em São Borja, na 35ª CRE, as escolas Getúlio Vargas e Olavo Bilac já desfilaram com suas bandas marciais. Outras instituições de ensino também vão mostrar seus trabalhos na praça 15 de Novembro, no centro da cidade. Já na 14ª CRE, em Santo Ângelo, o Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi e a Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas realizaram durante toda a semana a tradicional “Hora Cívica”, com hasteamento das bandeiras e apresentações artísticas.

(Marcello Campos)

