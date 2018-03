A semana do Inter será movimentada, com treinos intensos e um jogo amistoso contra o Caxias

A semana do Inter será de trabalho intenso, apesar da desclassificação nas quartas-de-final do Campeonato Gaúcho. No foco do clube, está a aproximação da quarta fase da Copa do Brasil e a reestreia na Série A do Brasileirão, contra dois times baianos no estádio Beira-Rio: os respectivos adversários serão o Vitória (na noite de 11 de abril, quarta-feira) e o Bahia (no domingo seguinte, à tarde).

E o ritmo de trabalho é forte. Após um jogo-treino “doméstico” contra o Inter-B na última sexta-feira, no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante, o time principal ganhou um fim-de-semana de folga, mas se reapresenta na manhã desta segunda-feira para intensifica os preparativos para as duas competições nacionais.

A equipe sob o comando do técnico Odair Hellmann deve disputar ao menos dois amistosos. Um deles já está confirmado para o próximo sábado, em casa, contra o Caxias (que também não avançou às semifinais do Gauchão), em horário a definir, ao passo que o outro duelo ainda aguarda confirmação.

Para os próximos dias, três titulares afastados por lesão devem estar novamente à disposição: o goleiro Danilo Fernandes e os atacantes William Pottker e Leandro Damião. Outro atleta com previsão de retorno à rotina de treinos técnicos e táticos é o zagueiro Klaus.

Retirada de cadeiras

Na última sexta-feira o Inter protocolou junto ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul o projeto de retirada das cadeiras da arquibancada inferior do Setor Sul do Beira-Rio. A iniciativa diz respeito, especificamente, aos setores 108, 109, 110, 111 e 112 do estádio.

De acordo com o vice-presidente de relacionamento social do clube, Norberto Guimarães, a iniciativa tem por objetivo atender à demanda dos sócios e torcedores por um local sem cadeiras.

