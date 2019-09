A Semana Municipal do Idoso começa nesta quinta-feira com serviços especiais e atividades de lazer a partir em Porto Alegre

Com início nesta quinta-feira, a Semana Municipal do Idoso abre as atividades programadas para marcar o Mês do Idoso comemorado em outubro. Um piquenique e atividades culturais serão realizados a partir das 14h no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo 582, bairro Cidade Baixa). Música, teatro, dança e palestras fazem parte da programação. Todas as atividades são gratuitas. Em caso de chuva, as atividades de rua serão transferidas.

O mês de outubro é dedicado ao idoso e pela sua importância integra o calendário de datas comemorativas de Porto Alegre, por meio da lei 12.220 de fevereiro de 2017. A SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), pela Coordenadoria do Idoso, com o apoio do Comui (Conselho Municipal do Idoso), do Fundo Municipal do Idoso, do Sistema Fecomércio/Sesc e de vários outros parceiros, organizou uma extensa programação para marcar o mês.

O tema de 2019 (“Porque o Meu Tempo é Agora”) busca resgatar a curiosidade infantil, o impulso que move na busca pelo conhecimento. “O objetivo é promover uma reflexão na sociedade sobre a inércia em que nos encontramos e a nossa relação com as informações que recebemos diariamente”, diz o coordenador da Unidade dos Direitos do Idoso, vinculada à Diretoria dos Direitos Humanos da SMDSE, Antonio Carlos Damasceno Lima.

Diversas atividades serão oportunizadas como meio de promover e valorizar o convívio entre os idosos, do acesso à cultura, à vida social, ao esporte e a outras formas de expressão. No setor de transporte, Porto Alegre foi uma das primeiras capitais brasileiras a adotar a política de transporte coletivo gratuito para idosos (a partir de 65 anos) e da reserva de assentos especiais nos coletivos.

Em meio às comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa (1° de outubro), na próxima terça-feira uma série de serviços especiais serão prestados no Centro Histórico de Porto Alegre, tendo como alvo os cidadãos com mais de 60 anos de idade.

A iniciativa é da prefeitura da capital gaúcha e da Corregedoria-Geral do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), por meio de instituições integrantes do Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. O início está marcado para as 9h, com a “Caminhada dos Idosos”, saindo da Usina do Gasômetro até o Parque Moacyr Scliar, na Orla do Guaíba.

No mesmo local serão promovidas atividades culturais e de lazer, incluindo biodança, jogos, escola de chimarrão e mostra de talentos. Das 10h às 17h, no Largo Glênio Peres (em frente ao Mercado Público), haverá prestação de serviços para os idosos em estandes do Poder Judiciário, Defensorias Públicas Estadual e Federal, Procon de Porto Alegre, Procon-RS, SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Delegacia do Idoso e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Compõem o Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa as seguintes instituições:

Corregedoria-Geral da Justiça do TJ-RS, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública Federal, Assembleia Legislativa, Procuradoria-Geral do Estado, Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, Brigada Militar, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre, Secretaria da Saúde do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos do Estado, Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e seccional gaúcha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Criado pela CGJ, o colegiado tem a finalidade de propor ações integradas entre as instituições para melhoria dos serviços públicos relacionados aos direitos dos idosos, bem como prestar reforço à efetividade de processos judiciais e demandas extrajudiciais que envolvam a proteção e os direitos da terceira idade.

Pesquisa

Divulgada em maio deste ano pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a pesquisa “Características Gerais para Domicílios e dos Moradores 2018” apontou que a população brasileira com 60 anos ou mais cresceu 26% entre 2012 e 2018. Ainda de acordo com o instituto, em 2060 o Brasil terá 58,2 milhões de idosos (25,5% da população geral), ou seja, um quarto dos brasileiros.

(Marcello Campos)

