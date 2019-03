A série “Coisa mais linda”, aposta nacional da Netflix, traz a força da união das mulheres

Quatro mulheres são as protagonistas de Coisa Mais Linda, a nova aposta nacional da Netflix. A série, que foi lançada nesta sexta-feira (22), traz Malu (Maria Casadevall), Lígia (Fernanda Vasconcellos), Adélia (Pathy de Jesus) e Thereza (Mel Lisboa), que vivem no Rio de Janeiro no fim dos anos 1950.

Casada e com um filho, Malu muda para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o marido. Só que ele desaparece e leva todo o dinheiro da paulistana. Ela fica perdida e encontra apoio na amizade com as outras protagonistas.

“Uma fatalidade acontece no primeiro episódio e ela se vê obrigada a fazer uma escolha. Mas olha só que privilégio… Ela pode fazer uma escolha, que não é o caso da personagem da Pathy”, comenta a atriz Maria Casadevall.

Adélia é mãe e mora em uma comunidade. Solteira, ela batalha para criar a filha e sua vida ganha um novo rumo ao conhecer Malu. “Ser protagonista já é um mérito. Poder mostrar uma realidade totalmente diferente, até desconfortável. Muita gente prefere fingir que não existe. Me emocionei muito em vários momentos, porque eu identificado a luta dos meus antepassados [na história]”, diz Pathy, que está grávida do seu primeiro filho.

A personagem de Fernanda, que se chama Lígia, tem o sonho de ser cantora e sofre ao ter que abrir mão de sua vida para acatar às ordens do marido. Já Thereza trabalha na redação de uma revista feminina e, ironicamente, é a única mulher que escreve para a publicação. “A série é boa para trazer uma reflexão para o espectador. Ela não traz uma resposta, até porque não tem uma resposta para um assunto tão complexo que é ser mulher”, explica Fernanda.

Thaila Ayala, Ícaro Silva e Leandro Lima completam o elenco da série. “Eu acho que quando falamos sobre o tema [empoderamento] sempre vamos encontrar coisas novas para se surpreender ou atitudes que a gente não percebia que tinha. É uma discussão que transcende o gênero e chega nas relações humanas, justamente entender a igualdade que a gente está buscando, enxergar ela e andar juntos”, explica Ícaro.

