A série sobre a funkeira Anitta na Netflix ganha seu primeiro trailer

Os fãs de Anitta podem comemorar! A série documental sobre a vida e a carreira da cantora, Vai Anitta, estreia dia 16 de novembro na Netflix e ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (1).

Vai Anitta promete mostrar os bastidores do trabalho da cantora e seu sucesso internacional e traz entrevistas com amigos e familiares da funkeira. O trailer mostra desde os shows, as dificuldades que Anitta enfrenta (incluindo injeções, dores físicas e cansaço extremo), além de sua importância em discussões como o feminismo.

Troca de idiomas

A funkeira tem se dividido entre Brasil, Estados Unidos e México, e sempre compartilha sua rotina de trabalho com os internautas no Instagram.

Queria dizer que a minha cabeça vai pifar já já com essa troca de idiomas”, disse ela. “Uma hora é só espanhol, outra hora só inglês, outra hora só português. Minha cabeça dói no fim do dia. Tem que se concentrar”.

A brasileira fez o vídeo após levar o prêmio de cantora internacional da revista GQ Mexico. “Hoje tinha gente lá que só falava espanhol e eu cheguei falando inglês”, explicou ela sobre a premiação. Além de cumprir a agenda intensa de shows, trabalhos publicitários e reuniões com produtores, Anitta também é jurada do reality musical La Voz Mexico.

