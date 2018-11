A substituição de geladeiras da CEEE alcança 87% do projeto no primeiro mês

O programa CEEE Distribuição em Casa, que permite aos clientes da Companhia a troca de geladeiras e freezers com mais de cinco anos de uso por equipamentos novos, alcançou 87% do total previsto até o último dia de outubro, primeiro mês de execução do projeto. Nesta quinta-feira (1º), a manhã iniciou com a possibilidade de os clientes ainda adquirirem 890 geladeiras de uma porta e 174,4 mil lâmpadas de LED. Até o dia 31, todas as 2 mil geladeiras de duas portas e mil unidades de freezer já tinham sido trocadas, além de 25,5 mil lâmpadas e 2,1 mil geladeiras de uma porta.

A finalidade do programa, que visa a promover o uso racional e eficiente de energia elétrica, é permitir que os clientes substituam seus equipamentos antigos por outros novos, mais eficientes, que consomem até 50% menos energia elétrica, dependendo do tempo de uso, das características e da idade do aparelho antigo. A iniciativa atende a legislação em vigor e a normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que determinam que 0,5% da Receita Operacional Líquida (ROL) das concessionárias de distribuição de energia seja utilizado em programas de eficiência energética. Eventual descumprimento resulta em pesadas multas para a empresa distribuidora.

Além de atender os requisitos regulatórios, a substituição desse material contribui com o meio ambiente e gera uma corrente de solidariedade. Para isso, quando aceita os termos para fazer a troca dos equipamentos, o cliente deverá pagar um valor de R$ 30 para compras de até R$ 1,7 mil e de R$ 50 para compras acima de R$ 1,7 mil. Nesse momento, o cliente escolhe qual entidade prefere beneficiar com sua doação: Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPE), Fundo Estadual da Criança e do Adolescente (FECA) ou Fundo Estadual da Pessoa Idosa (Funepi).

Nesta etapa, estão aptos a participar do projeto clientes residenciais da CEEE (pessoas físicas) que estejam com suas contas em dia e tenham unidade consumidora localizada nos municípios de Porto Alegre, Guaíba, Viamão, Alvorada, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Charqueadas, Pantano Grande, Minas do Leão, Butiá. Só serão aceitos produtos em funcionamento, com mais de cinco anos de uso, acompanhados das cinco lâmpadas, também funcionando. Elas fazem parte do conjunto de equipamentos a serem substituídos a fim de cumprir o objetivo de redução do consumo previsto no projeto aprovado pela Aneel.

A Lojas Colombo foi a vencedora da licitação e, junto a empresas subcontratadas suas, será responsável pela venda e entrega dos produtos novos e pela retirada e descarte ecologicamente correto dos antigos. Plásticos e isopores retirados dos equipamentos novos no momento das entregas serão encaminhados a centros de triagem de Porto Alegre, também como forma de apoiar a economia sustentável da região. A rede varejista venceu o processo na modalidade “pregão eletrônico”, oferecendo o conjunto dos serviços em conformidade com o exigido pelo edital cobrando o menor preço.

