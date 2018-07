A Suécia venceu a Suíça por 1 a 0 nesta terça-feira (03), em São Petersburgo, e avançou para as quartas de final do Mundial. O gol da vitória foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo, quando Forsberg recebeu um passe de Augustinsson com liberdade na frente da área, ajeitou para a perna direita e chutou. A bola desviou em Akanji e entrou no canto direito de Sommer.

