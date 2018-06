A Suécia venceu o México por 3 a 0. As duas seleções se classificaram para as oitavas de final no Mundial

A Suécia venceu o México, na Arena Ecaterimburgo, por 3 a 0 e garantiu o primeiro lugar do grupo F do Mundial nesta sexta-feira (27). Os mexicanos, mesmo com o resultado desfavorável, se classificaram graças à derrota da Alemanha para a Coreia do Sul por 2 a 0.

Na partida em que Gallardo recebeu o cartão mais rápido de todas os Mundiais, os suecos dominaram. Apesar da pressão no primeiro tempo, os gols saíram todos na segunda metade do jogo. Aos cinco minutos da etapa final, Berg recebeu com liberdade no bico da área e cruzou para Claesson, que furou e deixou a bola limpa na esquerda para Augustisson, que fez 1 a 0.

Aos 15 minutos, o árbitro marcou pênalti para a Suécia. Granqvist cobrou com força e fez o segundo gol. Aos 29 minutos, Lustig cobrou lateral da ponta direita para a área, Thelin raspou de cabeça para trás e Álvarez marcou contra o terceiro.

O jogo

O nervosismo atrapalhou claramente o México no começo da partida. Diante de um adversário com estilo de jogo pragmático, os mexicanos não conseguiram ficar com a bola no campo ofensivo e sofreram com as bolas longas e o jogo aéreo sueco.

Só nos primeiros 15 minutos, a equipe nórdica chegou ao gol adversário três vezes. Dois destes lances foram fruto de bolas paradas e tiveram a participação de Forsberg e Berg. O goleiro Ochoa defendeu a falta de Forsberg e viu Berg errar a puxeta na sequência.

Aos poucos, a seleção mexicana retomou o equilíbrio e passou a jogar melhor. Vela, Lozano e Chicharito entraram no jogo. Especialmente Vela, que quase abriu o placar em dois bonitos chutes de fora da área. Os suecos, porém, deixaram o pragmatismo de lado, seguiram com força ofensiva e terminaram a etapa inicial se lamentando com as várias oportunidades perdidas. Berg perdeu duas no final dos primeiros 45 minutos. Parou em Ochoa em cabeceio no alto e acertou a rede pelo lado de fora em chute cruzado.

A retribuição pela forma ofensiva, leve e arriscada como jogou, contrariando o seu estilo normalmente pragmático, veio para a Suécia na etapa final. Depois de trama pela direita, a bola chegou na área para Augustinsson, que encheu o pé e colocou os nórdicos em vantagem aos seis minutos.

O gol permitiu que os suecos se fechassem na retaguarda e pudessem sair no contra-ataque. E foi a partir de um contragolpe bem armado que a equipe europeia chegou ao segundo gol. Lançado em velocidade, Berg invadiu a área e foi derrubado por Moreno. O juiz não precisou do árbitro de vídeo para assinalar a penalidade, que foi bem cobrada por Granqvist aos 16 minutos.

A desorganização e o desespero mexicano foram bem aproveitados pelos suecos, que fecharam a vitória com mais um gol, marcado bizarramente contra por Álvarez. Aos 28 minutos, Thelin desviou cobrança de lateral para a área, Álvarez tentou fazer o corte na pequena área mas a bola bateu no seu braço e acabou entrando no canto direito de Ochoa para a festa sueca em Ecaterimburgo.

Apesar de ter tido menos a posse de bola no jogo (65% a 35%), a Suécia foi mais perigosa em todo o jogo. Depois da derrota por 3 a 0, mesmo desolados, os jogadores mexicanos se reuniram no centro do campo para torcerem contra a Alemanha. Naquele momento, a Coreia do Sul tinha acabado de fazer 1 a 0 e ainda fez o segundo para eliminar os alemães e garantir o México nas oitavas de final.

Escalações

O técnico do México, Juan Carlos Osorio, chamou Ochoa; Álvarez, Salcedo, Moreno, e Gallardo (Fabián); Herrera, Guardado (Corona) e Layún (Peralta), Vela e Lozano; “Chicharito” Hernández.

Já o técnico da Suécia, Janne Andersson, escalou Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist e Augustinsson; Larsson (Svensson), Ekdal (Hiljemark), Claesson e Forsberg; Berg (Thelin) e Toivonen.

