A Suprema Corte britânica disse que “casamento infeliz” não é motivo para divórcio

A Suprema Corte britânica não acatou o pedido de divórcio de uma mulher que alegou estar infeliz no casamento. Tini Owens, de 60 anos, deverá permanecer casada com Hugh Owens, de 80 anos. Segundo ela, não há mais amor na relação. O matrimônio ocorreu há 40 anos.

O marido se recusou a assinar o divórcio, conforme Tini pediu em 2015, e disse que se o casamento acabou, é por culpa dela. Para Hugh, é possível que ela o tenha traído ou esteja apenas “entediada”.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, a decisão da Suprema Corte, divulgada nesta quarta-feira, foi feita com relutância. Um dos magistrados explicou que Tini poderá se divorciar em 2020, porque terão se passado cinco anos após a separação.

O advogado Philip Marshall argumentou que uma “mudança modesta” de foco na interpretação da legislação era necessária.

Embora uma magistrada tenha considerado o caso muito preocupante, não vê motivos para a lei ser alterada.

Em 2017, três juízes de um tribunal de instância inferior também decidiram contra a mulher por motivos semelhantes. Segundo um deles, o parlamento decretou que estar em um “casamento infeliz” não era motivo de divórcio.

Divórcio da duquesa

O jornalista britânico Andrew Morton, que escreveu em 1992 o livro “Diana: A sua verdadeira história” com confidências que a própria fez sobre seu casamento com o príncipe Charles, soltou mais uma bomba e apurou detalhes sobre o primeiro casamento de Meghan Markle e Trevor Engelson. Segundo ele, a atual duquesa de Sussex estava tão desiludida com o marido, com quem ficou casada de 2011 a 2013, que enviou a aliança por correio para o ex.

Morton também afirma que Trevor foi contatado por Meghan um mês antes de seu casamento com o príncipe Harry, mas ele não retornou as ligações, pois ainda se sente enfurecido com o fato dela ter terminado o casamento de forma tão ríspida.

O escritor já terminou o livro “Meghan, A Princesa de Hollywood”, e afirma que ela não mede esforços para conseguir o que quer. “Bastou ser uma atriz de sucesso relativo e ver seu ex-marido com uma carreira estagnada para abandoná-lo da forma mais banal”, diz ele em um dos capítulos.

Vale lembrar que Trevor Engelson pediu a mão da namorada, Tracey Kurland apenas duas semanas depois do casamento real.

Nascido em Nova York, Trevor Engelson começou a carreira como assistente de produção, até se tornar produtor e empresário de talentos. Em seu currículo, estão comédias como Licença para Casar (2007), com Robin Williams, e Maluca Paixão (2009), com Sandra Bullock; além do drama Lembranças (2010), com Robert Pattinson. No último, aliás, Meghan faz uma rápida participação como uma bartender.

Meghan e Engelson se conheceram em 2004 e ficaram noivos seis anos depois, em 2010. Segundo noticiou a imprensa estrangeira, o casamento aconteceu em 10 de setembro de 2011, no resort Jamaica Inn, em Ocho Rios, Jamaica. A cerimônia à beira-mar durou cerca de 15 minutos e foi acompanhada por cem convidados. Já a festança se manteve ao longo de quatro dias com o casal e os amigos, no hotel.

Também em 2011, Meghan entrou para o elenco de Suits e teve que se mudar para Toronto, Canadá, onde a série é gravada, enquanto o marido continuou a trabalhar em Los Angeles. A distância teria sido o principal motivo do fim do casamento, dois anos mais tarde. Em agosto de 2013, o casal assinou o divórcio e declarou “diferenças irreconciliáveis” como causa para o término.

