A Suprema Corte da Espanha condenou o cunhado do rei, casado com a princesa Cristina, por corrupção

A Suprema Corte da Espanha condenou Inaki Urdangarin a cinco anos e dez meses de prisão por acusações que incluem fraude fiscal e prevaricação. Urdangarin é cunhado do rei da Espanha, Felipe VI, por ser casado com a princesa Cristina de Bourbon, segunda filha do rei Juan Carlos, que abdicou ao trono em junho de 2014. Ainda cabe recurso, mas a Corte pode decidir pelo cumprimento imediato da pena.

Ex-jogador de handebol, Urdangarin fez fortuna administrando uma empresa de eventos esportivos. Mas, segundo a condenação, ele utilizou suas conexões pela posição que ocupa para superfaturar contratos com governos regionais. Em fevereiro do ano passado, Urdangarin foi condenado em primeira instância a seis anos e três meses de prisão, sentença que foi reduzida pela Suprema Corte.

Caso que ficou conhecido como “Torre de Babel”

A sentença em primeira instância foi dada numa corte provincial em Mallorca, após seis anos de investigações no caso que ficou conhecido como “Torre de Babel”. Urdangarin e seu ex-sócio, Diego Torres, foram acusados de usar a organização sem fins lucrativos que dirigiam, a Nóos, e uma rede de empresas associadas para cometerem crimes de apropriação indébita, estelionato, prevaricação, falsificação e lavagem de dinheiro.

Urdangarin vive com a princesa Cristina e os quatro filhos do casal na Suíça. Pela legislação espanhola, ele pode apelar da sentença na Corte Constitucional. Cabe à corte de Mallorca decidir se Urdangarin deverá iniciar o cumprimento da pena imediatamente ou aguardar pelo resultado de um novo recurso.

Cumplicidade com os crimes do marido

O escândalo provocou uma crise sem precedentes da monarquia espanhola, sendo um dos fatores que contribuíram para a abdicação do rei Juan Carlos. Pela primeira vez na história, um membro da Família Real foi levado ao banco dos réus: Cristina fora acusada de cumplicidade com os crimes do marido, mas foi absolvida.

Rei Felipe VI retirou oficialmente o título de nobreza da irmã e do cunhado

Em junho de 2015, o rei Felipe VI retirou oficialmente o título de nobreza da irmã e do cunhado, que eram duques de Palma de Mallorca, mas o direito à sucessão do trono de Cristina foi mantido. Os casos de corrupção estão abalando políticos e figuras públicas na Espanha. Um fato recente, encerrado em maio com a prisão de dezenas de personalidades do alto escalão do Partido Popular, resultou na cassação do mandato do então primeiro-ministro Mariano Rajoy, que foi substituído pelo socialista Pedro Sánchez.

“A honestidade dos funcionários públicos é um pilar básico de nossa convivência numa Espanha que todos queremos: saudável e limpa”, disse o rei Felipe VI.

