A Tailândia abrirá um buraco em uma montanha para encontrar as crianças que estão presas em uma caverna

Autoridades tailandesas afirmaram nesta quinta-feira (28) acreditar que os 12 garotos de uma equipe de futebol juvenil presos em um complexo de cavernas inundadas poderiam ter alcançado uma caverna grande e seca — por isso, as autoridades estão considerando perfurar um buraco a partir do topo da montanha para localizá-los.

As buscas já chegaram ao sexto dia e, com a tensão crescente, o tenente Kraiboon Suadsong, do Escritório de Estratégia da Polícia, disse que uma equipe tentaria perfurar um pequeno buraco na rocha acima da caverna para permitir a introdução de uma câmera para ajudar nas buscas. “Nós vamos perfurar e usar uma câmera infravermelha que pode tirar fotos. Nós já temos ideia do local da perfuração”, disse ele.

Kraiboon afirmou que as equipes vêm drenando água do interior do sistema de cavernas, tentando tornar acessíveis as passagens agora submersas.

A busca pelos garotos de 11 a 16 anos e seu treinador, Ekkapol Chantawong, de 25 anos, uniu uma Tailândia polarizada na esperança de que os garotos possam ser resgatados da caverna Tham Luang, uma atração popular no Norte do país.

Entre os que ajudam nos esforços de busca está uma equipe de 17 especialistas em resgate e sobrevivência da Força Aérea dos EUA, que chegaram nesta quinta da base americana em Okinawa, no Japão.

Três mergulhadores especializados em cavernas da Grã-Bretanha também se juntaram às buscas. Perto do local, na sede do Parque Florestal de Tham Luang-Khun Nam Nang Non, mais de 50 integrantes das famílias aguardam notícias dos desaparecidos.

Os jogadores de futebol e seu treinador foram para a caverna na tarde do último sábado (23), depois do treino da equipe, atravessando uma placa que alertava os visitantes para não penetrarem no local de julho a novembro, devido ao perigo de enchentes durante a estação chuvosa. O aviso também dizia que os visitantes deveriam se reportar à guarda florestal antes de entrar, o que o grupo não fez, disseram as autoridades.

A chuva começou a cair depois que o grupo entrou e a água fez com que ficassem presos. Em um ponto ao longo da trilha, alguns meninos deixaram suas malas, disseram autoridades. Em outro, deixaram seus sapatos.

Resgate

Agentes de segurança e saúde, incluindo os mergulhadores da Marinha Real Tailandesa, não conseguiram localizar precisamente o grupo dentro do vasto complexo de cavernas, apesar de repetidas tentativas, disseram autoridades.

A esta altura, não está claro o quanto da caverna, que se estende por cerca de 11 quilômetros, foi vasculhada.

