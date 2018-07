A Tailândia começou uma operação de resgate de meninos e treinador presos em uma caverna

A Tailândia começou, na madrugada deste domingo (08), a operação de resgate dos 12 meninos de 11 a 16 anos e seu treinador de futebol, presos em uma caverna inundada no distrito de Chiang Rai desde o dia 23 de junho.

O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, informou que 18 mergulhadores, sendo 13 especialistas internacionais e cinco tailandeses experientes, entraram na caverna Tham Luang e iniciaram a jornada até o grupo isolado. Toda a operação, considerada complexa e perigosa, pode durar até quatro dias, pois eles estão a cerca de quatro km da entrada da cavidade subterrânea.

Os 12 meninos, o treinador e suas as famílias foram informados sobre o início da operação de resgate e como ela será realizada. A viagem de volta deve iniciar com quatro garotos, informou o “Bangkok Post”‘. Depois, segundo a publicação, dois grupos com três meninos vão deixar a galeria. Por último, mais dois garotos e o treinador serão levados para fora.

O primeiro grupo deve sair da caverna até à noite, no horário tailandês. O governo tailandês publicou um gráfico detalhando como cada criança será resgatada. Dois mergulhadores acompanharão cada menino, que usará máscara facial enquanto são guiados pelas passagens por corda. Nos trechos estreitos, os mergulhadores soltarão o tanque de suas costas enquanto guiam o garoto.

Como são 18 mergulhados no interior da montanha, presume-se que alguns desses especialistas farão mais de uma viagem. O governo não explicou essa ação. A operação não é só submersa nas águas que inundaram a galeria. Com o bombeamento constante de água para fora da montanha, pontos antes totalmente inundados podem ser feitos caminhando, afirmou Osatanakorn.

Chuva

Mas uma das maiores preocupações é com as condições climáticas. Chove fraco na região neste domingo, mas há nuvens escuras da época de monções sobre o norte montanhoso do país nesta manhã. Mas uma tempestade se aproxima e deve chegar ao local em até cinco dias.

As equipes começaram a esvaziar a área para a operação de resgate no final da noite de sábado (07), manhã na Tailândia. A ordem de evacuação foi do comandante da polícia Komsan Sa-ardluan em um alto-falante. Foram desobstruídas a área no entorno da entrada caverna e também as estradas de acesso à região. Os jornalistas também tiveram que se afastar da caverna.

Embora as equipes de resgate tenham conseguido retirar uma grande quantidade de água do sistema de cavernas, só é possível percorrer sem grandes perigos 1,5 km dentro da montanha. Mas a maior parte da jornada ainda é muito traiçoeira. Um mergulhador experiente leva até 11 horas para uma viagem de ida e volta.

Desaparecidos

O grupo dos meninos e do técnico foi encontrado na segunda-feira (02). Eles estavam desaparecidos desde 23 de junho, após um treino de futebol. Por causa do tempo ruim, eles entraram em uma caverna para se abrigar, mas foram surpreendidos por uma inundação. Bicicletas, calçados e outros pertences foram localizados na entrada de uma gruta por uma equipe de oficiais do Parque Natural Tham Luang-Khun Nam Nang, na província de Chiang Rai.

As equipes de resgate procuravam pelo grupo apoiadas por militares, policiais, mergulhadores e analistas internacionais. As buscas foram dificultadas por chuvas e inundações, que bloquearam a entrada principal da caverna de aproximadamente 10 km de comprimento. As galerias “inundadas” teriam impedido que as pessoas presas deixassem o local.

