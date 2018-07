Quinto menino é resgatado de caverna na Tailândia

A Marinha tailandesa disse nesta segunda-feira (09) que um quinto menino foi resgatado da caverna na província de Chiang Rai. Um grupo de 12 meninos e o treinador de futebol deles ficaram presos na caverna alagada há duas semanas. No domingo (08), quatro garotos foram resgatados.

O perigoso resgate é feito por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes, e também sem muito oxigênio. Um ex-mergulhador da Marinha tailandesa desmaiou fazendo o mergulho na sexta-feira (06) e morreu.

O governador em exercício de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, disse nesta segunda que as condições para o resgate eram tão boas quanto no dia anterior. “Vamos fazer [o resgate] mais rápido porque temos medo da chuva.”

As autoridades decidiram acelerar os esforços para retirar os meninos da caverna devido à preocupação com as chuvas. Apesar da tempestade durante a madrugada, o nível da água não subiu dentro da caverna nesta segunda, mas as autoridades continuam bombeando água para fora do local.

Os quatro meninos resgatados no domingo estão felizes e saudáveis, segundo o governo tailandês. “Hoje de manhã eles estavam com fome e queriam comer khao pad grapao”, disse Narongsak, referindo-se a um prato tailandês de carne frita, chili e manjericão servido com arroz.

Os garotos resgatados estão passando por exames no hospital e ainda não puderam ter contato físico com seus familiares, devido a preocupações com infecções. Os 12 meninos estavam explorando as cavernas de Tham Luang Nang Non em 23 de junho e ficaram presos quando o local alagou devido a chuvas. Eles foram localizados dez dias depois.

Operação de resgate

A operação de resgate dos meninos e um treinador de futebol em uma caverna inundada no norte da Tailândia recomeçou nesta segunda-feira, após uma longa pausa. A missão desta segunda é trazer ao menos outros três adolescentes, conforme as etapas antecipadas por autoridades no final de semana. É possível, no entanto, que a equipe escolte quatro jovens de volta, com base no sucesso da operação do domingo.

Os mesmos especialistas que participaram da primeira etapa de salvamento no domingo retornaram à caverna nesta segunda, para o segundo dia de salvamento. No entorno da montanha, ambulâncias e helicópteros esperam pelos garotos. Os adolescente resgatados no domingo foram levados para o hospital da província de Chiang Rai e, segundo a “BBC”, estão em “perfeitas condições”.

“Foi um grande sucesso”, afirmou o governador e o coordenador da célula de crise, Narongsak Osottanakorn, sobre a primeira etapa do resgate. Após a conclusão da primeira etapa, Osottanakorn informou que as equipes de resgate precisavam repor o estoque de oxigênio da caverna e anunciou uma pausa de dez horas a 20 horas para se preparar para a operação desta segunda.

Osottanakorn afirmou que 90 mergulhadores – 50 estrangeiros e 40 tailandeses – participam da operação. Mais cedo, o governo havia afirmado que 18 mergulhadores, sendo 13 especialistas internacionais e cinco tailandeses experientes, conduziriam o grupo pelos trechos inundados da caverna Tham Luang, que está complemente no escuro.

Desaparecimento

O grupo entrou na caverna Tham Luang no dia 23 de junho, após um treino, mas foi surpreendido por uma inundação. Após nove dias de intensas buscas, eles foram localizados por dois mergulhadores britânicos.

No sábado, o grupo enviou, com a ajuda dos mergulhadores, cartas aos parentes. Os meninos diziam estar bem e alguns contavam ter vontade de comer churrasco ou frango. O treinador, Ekapol Chanthawong, demonstrou sentimento de culpa em sua mensagem por ter levado os meninos ao local. Familiares disseram que ele não precisava se desculpar.

