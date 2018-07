A tecnologia vai acabar com o mundo

Tudo está despessoalizado. Você só fala com máquinas. Perdeu-se o pudor. Até oficina mecânica tem o disque 1, disque 2… E os bancos? E os cartões de crédito? Salão de barbeiro ou cabeleireiro tem atendimento eletrônico.

Isso vai levar a um paroxismo. Até na Justiça agora vem aí o Victor, um robô que vai identificar se o seu recurso pode ou não ser avaliado pelo STF (Supremo Tribuna Federal). Vamos estocar comida. O caos está às nossas portas.

E esses sites de reservas para hotéis e quejandos? No geral, é uma trampa. Se der errado, você não tem com quem falar. Reclamar? De jeito nenhum. Impossível. O Expedia me lesou em 300 dólares por causa de hotel em Varsóvia. O Trivago – da mesma laia – engana às pessoas com informações dos hotéis que não correspondem à realidade. Nunca é como eles falam no site. Mas nunca é, mesmo. E sempre contra você. Nunca é a favor. Ah: o Trivago é o mesmo Expedia. Rá, rá e rá.

Vou contar uma bizarrice. Estando nos Estados Unidos, reservei um hotel pelo Trivago. Antes de terminar, desapareceu da tela. Mas já havia informado todos os meus dados. E não recebi a comprovação. Tentei de novo e o aplicativo disse: você já tentou uma reserva para esse hotel; essa nova reserva pode duplicar.

Bom, se havia só tentado, então é porque não havia concluído…

De todo modo, nada mais fiz e fui ver como investigar se a reserva havia sido, afinal, concluída. Liguei para o número do Trivago, cujo atendimento é da Expedia: o número é 11-47002901 e 2909. Atende uma máquina, em português. Dá 5 opções. Apertei a opção 1. Ouvi no fundo um barulho de teclado (vigarice sonora) e… atendeu uma moça em… inglês. Se você está ligando do exterior, então, mesmo sendo em São Paulo, só pode ser em inglês. Sério. Amazing. Então a moça pergunta: qual é o número do registro da reserva? Ora, se estou ligando para sanar uma dúvida acerca da efetivação da reserva, então é porque não tenho o registro. Ah, então qual é o fone registrado? Ah, tem de ser com 10 números. Hum, hum.

Enfim, ela nada podia fazer. Além de falar com uma batata na boca.

O que fazer? Bom, o remédio era ir até o tal hotel na longínqua cidade do dia seguinte e verificar. Lá chegando, nada. Não havia registro. Descobri, então, por razões que a razão desconhece, que a reserva minha fora feita em um hotel com outro nome, distante dali. Do Holliday Inn passei para o 1872 Inn.

Cheguei nesse hotel e já haviam até debitado no meu cartão. Mistério. Mas como falar disso com Expedia? Claro que fui vítima de uma trampa do site Trivago. Eu jamais fiz reserva no 1872 Inn, que sequer sabia que existia. Pura proxenetagem. De todo modo, esse hotel não era ruim e, para não perder o dinheiro já pago (caro, muito caro), tivemos que ficar.

Outro truque do Trivago e Cia: o robô saca que você quer um hotel no centro da cidade (downtown). E o que faz o robô do site? Coloca os hotéis próximo ao centro. Mentem sobre a proximidade do centro. Na cidade de Butte (EUA), o Fairfield, distante 4 milhas do centro, foi aproximado para 300 metros. Magnífico, não?

E reclamar para quem? O vivente chega no hotel e descobre que está longe da downtown. Outro truque sujo: na reserva pelo site prometem café da manhã. Vai ver o tipo de café, mesmo em hotéis 4 estrelas. Café de meia tigela. Com pratinhos de papelão e talheres de plástico. E omelete de isopor, feito de ovo em pó. Essa tecnologia dos sites de reservas é cheia de truques. Quem viaja on the road acaba caindo nesse conto do vigário, em hotéis muito conceituados, como o Best Western, que, na malandragem, acrescenta o Plus, considerado o mais conceituado de Moab, Utah. Caro e nem copos para vinho tem.

Água? Tem de comprar, como no IBIS, que, no Brasil, representa o que há de pior em termos de hotelaria.

Enfim, nos sites de reservas como Expedia, Booking, Trivago, até os hotéis mudam de lugar. Eles se movem. E que fotos. Como os sanduíches do McDonalds. Mas como o Código de Consumidor já não funciona de há muito, depois que inventaram o 0800 e os robôs de atendimento, só resta lamentar e denunciar. E avisar a todos os usuários ara ficarem de olho vivo nessa gente.

Mas o genial mesmo é o Expedia. O robô atende em português. Mas a atendente, em inglês. Com a palavra, o tal Expedia.

