A temperatura pode chegar aos 33°C nesta terça-feira em Porto Alegre

A semana começou com temperaturas amenas em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (29). De acordo com a Defesa Civil e o Sistema Metroclima, o tempo deve ser firme em todo o Estado, sem condições para chuva. Porto Alegre deve ter tempo aberto, com poucas nuvens.

Na terça-feira (30), haverá aumento nas temperaturas. A principal causa é um sistema de baixa pressão, atuando entre o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. O sistema traz calor e umidade da Amazônia, formando nuvens carregadas já pela manhã na metade Sul do Rio Grande do Sul e avançando ao longo do dia para a metade Norte. Não há, no entanto, condições para precipitações. Na Capital, a temperatura pode chegar aos 33°C.

Confira a previsão do tempo:

Terça-feira, 30: o sol predomina no decorrer do dia, apesar da presença de algumas nuvens no céu. A temperatura terá elevação acentuada, provocando calor à tarde. O vento permanece calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Nordeste. Mínima de 15°C e máxima de 33°C.

Quarta-feira, 31: muitas nuvens provocam chuva ao longo do dia. A chuva será forte com raios e trovoadas em alguns momentos. Há risco de temporal. O vento sopra do quadrante Oeste/Sul fraco a ocasionalmente moderado, mas podem ocorrer rajadas de vento forte. A temperatura sobe menos. Mínima de 17°C e máxima de 26°C.

Quinta-feira, 1°: muitas nuvens provocam chuva, mas no decorrer da tarde o tempo melhora gradativamente. O vento sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura diminui, mas permanece amena. Mínima de 17°C e máxima de 22°C.

Sexta-feira, 2: o sol aparece com nuvens, mas no decorrer da tarde para a noite as nuvens aumentam e provocam chuva. A chuva pode ser localmente forte. O vento sopra do quadrante Leste fraco a ocasionalmente moderado. A temperatura terá maior variação. Mínima de 15°C e máxima de 27°C.

