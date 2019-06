A temporada de esqui em Ushuaia, na Argentina, começa nesta sexta

A temporada de esqui em Ushuaia, na Argentina, a mais longa da América do Sul, começa nesta sexta-feira (28) e vai até o dia 6 de outubro. A prática do esporte se concentra na estação Cerro Castor, que celebra 20 anos em 2019. O centro tem 34 pistas com níveis diferentes de dificuldade e fica a 26 km do centro de Ushuaia (a mais de 3.000 km de Buenos Aires).

Em sua estrutura há ainda restaurantes, cafés, um parque infantil e uma pista para patinação no gelo.

O evento que celebra a abertura oficial da temporada, a chamada Descida das Tochas, acontece no dia 8 de julho. Nessa data, esquiadores descerão as pistas do Cerro Castor carregando tochas de fogo, numa celebração que também envolverá música e gastronomia.

Além dos esportes de neve, a temporada em Ushuaia também tem festas. Em 7 e 8 de setembro, por exemplo, acontece o Après Ski, dois dias de baladas que terão a presença das DJs brasileiras Marina Diniz e Ornella Maggi.

Na véspera, em 6 de setembro, a dupla também se apresenta em uma festa no hotel Arakur Resort.

O que mais fazer em Ushuaia

Embora seja uma cidade pequena, com pouco mais de 50 mil habitantes, Ushuaia tem vários passeios para fazer, além de bons restaurantes, locais para compras, cassinos etc. Para aproveitar com calma tudo aquilo que o lugar oferece, sugerimos ficar 4 ou 5 dias na cidade; se a ideia é esquiar, acrescente no roteiro alguns dias exclusivamente para atividades na neve.

Para iniciar suas andanças na capital da Terra do Fogo, comece fazendo o reconhecimento da cidade, caminhando pela orla no Canal Beagle, onde você poderá admirar a Cordilheira dos Andes e o Porto de Ushuaia, onde está a legendária placa do “fim do mundo”. Do Porto sai o passeio pelo Canal Beagle, que permite conhecer alguns pontos de interesse, como a Ilha dos Lobos e o Farol Les Eclaireus. Se reparar bem, vai notar que do outro lado do canal há terra firme; o lado oposto a Ushuaia pertence ao Chile.

A história do lugar é relativamente recente. A cidade cresceu porque a Argentina precisava se fazer mais presente nessa parte do mundo e a povoação da cidade iniciou-se, de fato, com a construção de um presídio. Para entender melhor a história da cidade, não perca a visita guiada ao Museu Marítimo (antiga prisão), ou faça o passeio no Trem do Fim do Mundo, que conta a história de Ushuaia e leva ao belíssimo Parque Nacional Tierra del Fuego, ideal para caminhar e admirar paisagens naturais. O parque é tão grande e bonito que rende um dia de passeio. Se você gostar de história e quiser se aprofundar mais ainda, outras opções culturais são o Museu do Fim do Mundo, o Museu Yámana e a Galeria Temática Pequena História Fueguina.

Atividades ao ar livre são o forte da cidade. Mesmo que o tempo esteja fechado, não desanime e corra para fora da cama para agitar seu dia! Quando o tempo estiver bem aberto, suba ao Glaciar Martial de teleférico (ou caminhando, se tiver fôlego para subidas), e curta a vista para o Canal Beagle, Ushuaia e a Cordilheira dos Andes. A paisagem é deslumbrante! Se tiver preparo físico, talvez você encare a ida ao mirante do Glaciar Martial, que leva mais duas horas de subida e é mais fácil de ser feita durante o verão, pelo volume de neve ser menor. Na volta, uma parada estratégica na La Cabaña para tomar um chazinho quente é a melhor pedida!

São vários os passeios para fazer na cidade, entre eles os de 4×4 que levam aos belos lagos Fagnano e Escondido e o trekking no Lago Esmeralda, que supreende pela cor da água.

Ushuaia é uma cidade mais diurna que noturna. A noite da cidade é fraca para quem curte baladas, embora exista um pub chamado Dublin, que é “o point” de quem quer beber, se divertir e fazer amizade. Se você não é de agito, deixe a noite para descansar e fazer programas mais leves, como caminhar pela Av. San Martín e fazer umas comprinhas, apostar as fichas no cassino ou jantar em um dos ótimos restaurantes da cidade.

