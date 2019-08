A terceira edição da “Ópera Gaúcha” será o destaque cultural na abertura da Expointer

Marcando o primeiro dia de atividades da 42ª Expointer, o parque de exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe neste sábado a terceira edição da “Ópera Gaúcha”, que desde 2017 tem sido o destaque cultural da programação de abertura da maior feira do agronegócio na América Latina. O espetáculo musical está marcado para as 19h na pista central.

A fonte de inspiração é sempre um tema ligado ao evento, e desta vez não é será diferente. Em sintonia com o slogan “Inspiração que vem do campo” adotado neste ano, será apresentado ao público a atração “As Riquezas do Meu Rio Grande”, com músicos, dançarinos e cavaleiros.

A “Ópera Gaúcha” repetirá parcerias já consagradas com artistas nas edições anteriores. Dentre elas estão os cantores Délcio Tavares, Elton Saldanha, Gaúcho da Fronteira, Joca Martins e Shana Müller, o payador Jadir Oliveira e os bailarinos do CTG Rancho da Saudade (campeão do Enart de 2018) e do centro de treinamento Ac Rédeas Antônio Correia, com animais adestrados.

Também foi reservado um espaço para as novidades. Estarão no espetáculo os cantores mirins Thomas Machado e Luiza Barboza, participantes do programa “The Voice Kids” (Rede Globo).

Ficha técnica

O repertório será composto por clássicos regionais como “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor”, “Quando Sopra o Minuano”, “Esquilador”, “Ô, de Casa” e “Hino ao Rio grande’’, embalando uma grande festa com roteiro e direção geral assinados por Sir da Cunha e direção Musical de Erlon Péricles.

As coreografias e direção de cenas e movimentos estão a cargo de Emerson Ribeiro, enquanto a direção de produção é de Marquinhos Kroeff, também um dos idealizadores do projeto. A “Ópera” conta com o apoio da Seapdr (Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuárias e Desenvolvimento Rural).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: