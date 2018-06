A torcida apoia, mas a seleção da Rússia vai chegar à Copa do Mundo após sete jogos sem vitória

A Rússia enfrentará nove dias de pressão e muitos questionamentos até a sua estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho, contra a Arábia Saudita. Os anfitriões entrarão no Mundial em um jejum de sete jogos sem vitória. A última foi em setembro do ano passado, contra a Coreia do Sul, por 4 a 2. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em seu último amistoso preparatório, empatou com a Turquia – que não vai à Copa – em 1 a 1 em jogo disputado no estádio do CSKA, em Moscou. De apoio para fazer um bom papel em seu último teste, os jogadores não podem reclamar.

Atmosfera festiva

Foram cerca de 30 mil torcedores que trataram de incentivar do começo ao fim, criando uma atmosfera festiva.

Gritos de “Rússia!, Rússia!” e “Só a vitória interessa” foram entoados várias vezes. A cada chegada no ataque, gritos mais fortes.

Mas nem isso adiantou para um time que ainda sofre muito e saiu de campo sob algumas vaiais.

Técnico contestado

O empate deixa ainda mais claras as dificuldades da seleção e os problemas do cada vez mais contestado técnico Stanislav Tchertchesov, que parece ainda não ter encontrado a formação ideal.

Foram quatro alterações no time titular em relação à derrota para a Áustria por 1 a 0. Uma delas a saída do brasileiro Mário Fernandes da lateral-direita para a entrada de Smolnikov. Ele só ingressou quando faltavam 13 minutos para o fim e foi muito aplaudido.

No primeiro tempo, a seleção russa não exigiu nenhuma defesa do goleiro turco Kirintili até fazer o seu gol aos 35 minutos.

E ele veio num erro de saída de bola da defesa turca que acabou em conclusão precisa de Samedov.

O gol animou a Rússia que partiu para cima, mas não conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, a Turquia se lançou ao ataque e o jogo ficou mais aberto. E num lançamento para frente os turcos conseguiram achar o empate.

Malli recebeu sozinho na intermediária e acertou um chute colocado, sem dar chances a Akinfeev.

Ciente que uma vitória daria um pouco mais de alívio, a Rússia tentou à força o segundo gol, uma vez que faltava organização e talento.

Mas não criou nenhuma grade chance capaz de exigir trabalho do goleiro adversário. Pelo contrário, quase sofre um num contra-ataque a dez minutos do fim.

Na Copa, além da Arábia Saudita, a Rússia enfrentará ainda Egito e Uruguai no Grupo A.

Deixe seu comentário: