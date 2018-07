A torcida brasileira criticou a atuação de Fernandinho nas redes sociais após a eliminação do Brasil no Mundial

O Brasil foi eliminado do Mundial nesta sexta-feira (6), na fase de quartas de final. O placar de 2 a 1 para a Bélgica, classificada às semifinais da competição, que ocorre na Rússia, foi construído a partir de um gol contra de Fernandinho, após cobrança de escanteio logo no início do primeiro tempo.

Logo após a eliminação brasileira, os torcedores recorreram às redes sociais para criticar o jogador do Manchester City e demonstrar sua insatisfação com a atuação do atleta na partida.

“Para variar, você afundou a seleção de novo. Parabéns”, escreveu um internauta, enquanto outro foi em defesa de Fernandinho. “Ninguém afundou a seleção, todos cometem erros. Nem sempre podemos ganhar”. Entretanto, essa foi uma das poucas publicações em favor do jogador.

“Se não tivesse errado passe de dois metros, a semifinal era nossa”, digitou um usuário da rede social Twitter. “Fernandinho 7×1 nos afundou de novo. Você não foi feito para a seleção, e dessa vez não tem David Luiz para dividir a culpa. (Fomos) eliminados pela tua mediocridade como jogador”, desabafou outro.

Fernandinho, inclusive, foi um dos atletas mais mencionados durante a partida na rede social, atrás de Neymar e Roberto Firmino. O atacante belga Romelu Lukaku e o técnico Tite compõem o restante do “top 5” da estatística, que teve seu maior pico de comentários justamente no apito final do juiz, simbolizante do fim do sonho do hexacampeonato.

Elogios

O técnico Tite sabia que seria questionado sobre a péssima atuação do volante Fernandinho na derrota por 2 a 1 do Brasil para a Bélgica, que custou a sobrevivência no Mundial. A princípio, o técnico tentou evitar o assunto, mas não resistiu a fazer uma defesa do jogador que tanto elogiava antes da competição.

“Não vou entrar em individualidades porque é desumano. Temos que olhar os dois lados da moeda. Vejo o futebol e a vida como um conjunto”, avisou Tite, que foi obrigado a escalar Fernandinho em Kazan porque Casemiro estava suspenso.

Mais tarde, o técnico cedeu. “O Fernandinho joga muito e exerce essa mesma função no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo, com uma forma de atuar muito parecida com a nossa”, defendeu.

Fernandinho, no entanto, já exerceu variadas funções sob o comando de Tite. O técnico chegou a defender que o volante era um armador antes do Mundial, cogitando utilizá-lo na função exercida por Philippe Coutinho. Demovido da ideia, fez do atleta um primeiro volante diante dos belgas.

Fernandinho falhou. Foi dele, contra, o primeiro gol da Bélgica nesta sexta, completando uma cobrança de escanteio de Chadli. Depois, ainda no primeiro tempo, o volante não parou o centroavante Lukaku no contra-ataque que resultou em um chute certeiro do meia De Bruyne, para a rede.

