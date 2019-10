A torcida do Flamengo fez filas enormes para comprar ingressos para o jogo decisivo contra o Grêmio na Libertadores

A torcida do Flamengo fez, nesta segunda-feira (14), enormes filas para retirar os ingressos para o jogo contra o Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores, no dia 23, às 21h30min. A bilheteria 2 do Maracanã abriu uma hora antes do previsto – o horário inicial era às 10h –, com esquema policial dos agentes do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) para evitar confusões, após uma das grades ser derrubada.

Embaixo de sol escaldante e forte calor no Rio de Janeiro, os Rubro-Negros garantiam as entradas de forma tumultuada, mas funcional. Algumas discussões ocorreram no setor de gratuidades.

Os cambistas também circulavam e agiam livremente perto da bilheteria. Até as 10h50min, as filas permaneciam cheias. Na fila destinada às gratuidades, a situação foi mais acalorada: alguns acompanhantes alegavam que já estavam na fila, enquanto policiais militares e funcionários da logística do estádio alegavam que eles chegaram depois. Os ânimos chegaram a se exaltar em determinados momentos, mas não houve confusão generalizada.

Entre os primeiros torcedores que chegaram ainda na noite de domingo estava Lucas Senna, que “acampou” no Maracanã desde as 21h.

“Eu não dormi ainda desde ontem (domingo). O calor está matando”, afirmou o jovem.

O Flamengo anunciou, no último sábado (12), que a troca de ingressos para a partida contra o Grêmio seria obrigatória e não será permitido o acesso no estádio com cartão-ingresso. A operação ocorre no Maracanã e em outros 19 pontos (confira a lista no final da matéria).

“Chegamos 3h30min. Começou o sol e achamos o papelão para nos proteger. Ontem tinha gente até fazendo churrasco aqui’, disse Diley, ao lado dos companheiros Marcos de Souza e Admilson, enquanto se escondiam do intenso calor. Pouco mais de uma hora depois, Marcos reencontrou a reportagem, já com ingresso nas mãos.

O voucher estará disponível para impressão no carrinho de compras dos sócios-torcedores que garantiram ingressos, no site do Nação Rubro-Negra.

Para o confronto pela Libertadores, há uma carga total de quase 62 mil ingressos. O Flamengo, na última parcial, divulgada no dia 16 de setembro, informou que mais de 50 mil haviam sido vendidos.