A tosse pode ser um sinal de enfraquecimento do músculo da garganta

Uma tosse que não passa, engasgo toda hora: isso pode ser um sinal de enfraquecimento do músculo da garganta. Dormir com a boca aberta também pode enfraquecer e aumentar a possibilidade de engasgo. A alergista Ariana Yang explicou que um tipo de alergia pode levar a pessoa a engasgar até com uma semente de laranja. Já a fonoaudióloga Elisabete Carrara explicou o que é a língua presa. As informações são do portal de notícias G1.

A tosse pode ser um sintoma do envelhecimento dos músculos da região da garganta. Isso é muito comum após os 70 anos. Muitos idosos começam a emagrecer pois se negam a comer por medo de engasgar e isso interfere na qualidade da alimentação e na força da musculatura da região da garganta.

Crianças

Nas crianças, o enfraquecimento dos músculos pode acontecer por causa de problemas respiratórios, que fazem com que a criança passe muito tempo com a boca aberta. Toda vez que abrimos e fechamos a boca há uma força empregada no movimento que vai tonificando os músculos.

Exercícios

Falar também é exercício para fortalecer a musculatura. Mas existem outros: movimentar a língua para frente e para trás, incentivar a mastigação com alimentos mais consistentes, engolir com força algo que seja líquido, tomar iogurte líquido (mais espesso) com a ajuda de um canudinho fino.

Engasgo por alergia

O engasgo pode ser causado por uma doença chamada esofagite eosinofílica. A doença pode ser causada por alergias alimentares e pode se manifestar em crianças e adultos. A inflamação faz com que o esôfago perca a capacidade de movimentação que ajuda na deglutição e isso leva a pessoa a engasgar, pois não consegue “jogar o alimento para baixo”.

Língua presa

O que popularmente se chama de língua presa, na verdade é o sigmatismo. Ele é caracterizado pela pronúncia incorreta de fonemas. As letras que apresentam mais dificuldades para se falar são o S, E, X, J ou Z. O sigmatismo pode ser causado por vários motivos, como fraqueza muscular, problemas ortodônticos e problemas de função e forma. É possível corrigir esses erros com exercícios específicos e também incentivando a mastigação com alimentos duro e movimentos de sucção.

Já a língua presa é quando o freio lingual está preso ao restante da boca e impede o movimento da língua. É preciso cortar o freio para liberar a movimentação da língua.

