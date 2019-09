A trajetória dos ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho, presos

Os ex-governadores do Rio Anthony Garotinho e Rosinha Matheus foram presos em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os dois foram detidos nesta terça-feira (03) em casa na capital fluminense.

O casal e outras três pessoas são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a construtora Odebrecht para a construção de casas populares dos programas “Morar Feliz I” e “Morar Feliz II” durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita entre os anos de 2009 e 2016.

Trajetória dos ex-governadores

Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira nasceu em Campos dos Goytacazes (RJ) em 18 de abril de 1960. Como radialista, trabalhou nas rádios Nacional e Tupi AM.

Ingressou na política na década de 1980 após se filiar ao PT. Em 1988, já no PDT, foi eleito prefeito de sua cidade natal, cargo para o qual foi reconduzido em 1996. Dois anos antes, havia tentado se eleger governador do Rio de Janeiro, mas acabou derrotado por Marcello Alencar. Apoiado por evangélicos, Garotinho voltou a se candidatar em 1998 e derrotou no segundo turno Cesar Maia, um de seus principais adversários políticos.

Deixou o PDT após divergências com Brizola e filiou-se ao PSB, partido pelo qual disputou a Presidência da República em 2002, ficando em terceiro lugar. Naquele mesmo ano, foi cabo eleitoral de sua mulher para sucedê-lo no governo do Rio. Rosinha Garotinho foi eleita no primeiro turno e nomeou o marido secretário de Segurança Pública.

Após ter trocado o PSB pelo PMDB, Garotinho deixou a legenda em 2009. No ano seguinte, foi condenado em primeira instância a dois anos e meio de prisão por formação de quadrilha, pena revertida em prestação de serviços. Concorreu ainda em 2010 ao cargo de deputado federal, tendo sido o segundo mais votado do País. Em 2013, foi alvo de denúncia do Ministério Público junto com sua mulher por suposto desvio de verbas do governo do Estado.

Rosinha

Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira (Itaperuna, 6 de abril de 1963) é uma política, radialista e apresentadora de TV brasileira, casada com o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, e mãe dos deputados federais Clarissa Garotinho e Wladimir Garotinho. Atualmente está filiada ao Patriota (PATRI).

Foi a primeira mulher a ser eleita governadora do Estado do Rio de Janeiro. Eleita em 2002, sucessora de Benedita da Silva (PT), que estava exercendo o cargo devido à renúncia do então governador Anthony Garotinho, marido de Rosinha, que se afastou do cargo para concorrer à Presidência da República.

Durante a campanha usou o nome Rosinha Garotinho, para ter sua imagem associada à do marido, que na época possuía mais de 80% de aprovação popular. Garotinho é o apelido que seu marido usa e que consequentemente ela utilizou, não sendo um sobrenome.

Filha do ferroviário Gandur Assed e da professora primária Wilmar Barros Assed, nasceu em Itaperuna, tradicional reduto de descendentes de árabes. Moradora de Campos desde a juventude, Rosinha sempre foi apaixonada por peças teatrais. Atuou no teatro amador desde os quatro anos e foi até os 26. Aos dezesseis anos, durante o ensaio de uma peça, ela conheceu Garotinho, com quem se casou em 1981.

Formou-se professora pelo Colégio Batista Fluminense e trabalhou como radialista em Campos, nas rádios Difusora, Continental, Cultura e Litoral. Durante o governo de seu marido, Rosinha foi titular da Secretaria de Ação Social e Cidadania. Como secretária, implementou os primeiros restaurantes populares do Rio de Janeiro, sendo que a primeira unidade, o Restaurante Popular Betinho, fora inaugurada em 2000 na Central do Brasil.

Rosinha foi presa preventivamente em 22 de novembro de 2017 junto com seu marido Anthony Garotinho, após investigações relacionadas às delações da JBS. Na vida pessoal, Ela e Garotinho tiveram quatro filhos: Clarissa, Wladimir, Anthony e Clara. O casal ainda adotou outros cinco filhos: Aparecida, Altamir, Amanda, Wanderson e David. Rosinha assume publicamente a sua religião (presbiteriana), e tem nos evangélicos uma parte importante de sua base eleitoral.