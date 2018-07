A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus deve causar uma “dança das cadeiras” em vários clubes do futebol europeu

De uma mera especulação a uma transação fechada, a ida do atacante português Cristiano Ronaldo do Real Madrid (Espanha) para a Juventus (Itália) pode criar uma verdadeira “dança das cadeiras” no mercado de transferências do mercado europeu de futebol.

De acordo com a imprensa do Velho Continente, a negociação não deve apenas render os cerca de 100 milhões de euros (mais de 400 milhões de reais) para os “merengues”: repercutirá também em outros grandes clubes e astros do esporte.

Essa expectativa se deve ao fato de que a chegada de CR7 fará com que a Juventus provavelmente negocie o argentino Higuaín com o Chelsea (Inglaterra), que busca um nome de peso para o lugar do espanhol Álvaro Morata – curiosamente ex-jogador da “Velha Senhora” (apelido pelo qual também é conhecida a nova casa de Cristiano Ronaldo) e que fez uma péssima temporada.

A grana que o Chelsea estaria disposto a pagar por Higuaín (60 milhões de euros) seria usada como garantia pela Juventus na transação como Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Mas e o já citado Morata? Apesar de uma péssima temporada, o espanhol ainda tem valor de mercado (até por conta da idade, de apenas 25 anos). Sendo assim, ele pode ser negociado. E o Bayern de Munique (Alemanha) é considerado um possível destino.

Cavani

Outro jogador que também é especulado no time bávaro é o uruguaio Cavani, que não esconde de ninguém o desejo de sair do PSG (Paris Saint-Germain), por conta do protagonismo do brasileiro Neymar e do francês Mbappé (que vem empolgando no Mundial da Rússia).

Mas por qual motivo o Bayern iria querer Morata ou Cavani se conta com o polonês Lewandowski? Acontece que, apesar do desempenho pífio de seu país no campeonato de Seleções, o artilheiro da última Liga Alemã é um ativo valorizado e seria um dos alvos do Real Madrid para suprir a saída de CR7.

No entanto, o Real sabe que tirar o polonês da Alemanha não será uma das tarefas mais fáceis. Logo, nomes com os de Neymar e Mbappé, além do inglês Harry Kane, ganham força nos corredores do estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

No caso de Mbappé, a ideia é clara: se o jovem de 19 anos conquistar o Mundial (e, consequentemente, ser eleito o craque do torneio), ele seria o objeto de desejo de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que abirira o cofre podendo dar ao PSG nada mais, nada menos do que 300 milhões de euros.

“Por que o sheik venderia uma joia com o Mbappé?”, você pode estar se perguntando. Primeiro, porque lucraria 120 milhões de euros (o PSG pagou 180 milhões ao Monaco pelo jogador). Segundo, porque com esse lucro, o brasileiro Philippe Coutinho poderia rumar para a França para reeditar a dupla da seleção brasileira com Neymar, no PSG. O Barcelona, a princípio, não aceita negociá-lo, mas no mercado europeu de transferências, onde as cifras atingem patamares astronômicos, tudo é possível.

Todas essas possibilidades e especulações darão (e já estão dando) o tom na janela de transferências do verão europeu que abriu no dia 1º de julho e só se encerra – na maioria dos países – no dia 31 de agosto.

