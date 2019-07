A Trensurb promove nesta terça-feira um seminário sobre o transporte sobre trilhos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Nesta terça-feira, a ANP Trilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos) e a Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre) realizam o seminário “Desafios para o Avanço da Mobilidade Sobre Trilhos na Região Metropolitana”.

O evento tem por objetivo debater o futuro da modalidade nos grandes centros urbanos. Serão apresentados aos gestores públicos os desafios e benefícios da expansão da rede de transporte de passageiros em trens e metrôs como estratégia capaz de promover a ampliação e a qualificação da mobilidade urbana.

Dentre as presenças esperadas estão prefeitos e secretários da Região Metropolitana, gestores públicos e especialistas em transporte de passageiros sobre trilhos. O seminário começa às 10h30min e prossegue até as 17h30min no auditório da Trensurb – avenida Ernesto Neugebauer nº 1.985 (bairro Humaitá), na Zona Norte da capital gaúcha. Mais informações pelo telefone (51) 3363-8113.

Ações internas

Já estão no ar nos monitores do “Canal Você” – veiculado em trens e estações da Trensurb – vídeos institucionais de divulgação da campanha de revisão biométrica dos eleitores gaúchos.

Segundo a empresa, a iniciativa é resultado de uma parceria entre com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio Grande do Sul, que produziu as peças informativas por meio de sua assessoria de comunicação.

Outra ação interna é a campanha “Etiqueta Urbana”, que chega à sua oitava edição desde 2011. Trata-se de uma iniciativa que busca qualificar o uso do meio de transporte e a convivência entre os passageiros, contanto para isso com dicas de comportamento em trens e estações, incluindo o circuito interno de vídeo e pequenos esquetes, a cargo de atores nos papeis do personagem Alípio e do mascote Zurbinho.

(Marcello Campos)

