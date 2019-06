A tropa de elite da Brigada Militar recebeu um lote de 15 fuzis do Exército

Uma solenidade realizada nesta semana no quartel-general do CMS (Comando Militar do Sul), em Porto Alegre, marcou a entrega de 15 fuzis do Exército para a tropa de elite da BM (Brigada Militar). O evento ocorreu após a formalização de termo de transferência do material entre as instituições, assinado pelo vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e pelo chefe do CMS, general Antonio Miotto.

O lote é composto por 15 fuzis modelo Parafal calibre 7,62, além de 1,5 mil itens de munição, que serão destinados ao Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da corporação, que até janeiro era denominado BOE (Batalhão de Operações Especiais).

Em discurso na cerimônia, Ranolfo destacou que a iniciativa entre o Exército e a Brigada Militar. “Esse aspecto representa as premissas de integração e investimento qualificado, que ao lado do pilar da inteligência, orientam o programa “RS Seguro” do governo do Rio Grande do Sul”, enalteceu.

“Essa transferência coloca na prática aquilo que buscamos. Não tenho dúvidas de que o Bope poderá fazer um trabalho muito mais qualificado com esses equipamentos”, prosseguiu o vice-governador e secretário.

Já o comandante-geral da BM, coronel Mário Yukio Ikeda, ressaltou a importância da boa relação entre as duas corporações, em prol da segurança pública gaúcha. Ele friscou que esse armamento será utilizado por um batalhão designado para ocorrências de maior periculosidade, como roubo a bancos no Estado.

“O Bope atua na repressão a criminosos muito fortemente armados, que sitiam pequenos municípios e se escondem em áreas de mata. É o efetivo que faz esse tipo de enfrentamento que sai potencializado com esses fuzis transferidos pelo Exército. Agradecemos esse importante reforço”, declarou Ikeda.

O comandante militar do Sul, por sua vez, chamou a atenção para o fato de que essa ação abre caminho para novas parcerias entre Exército e Brigada, como já acontece no combate ao crime nas regiões de fronteiras do Estado: “Essa parceria também é um recado para aqueles que trilham o caminho do mal, de que estamos juntos para garantir a segurança da população”.

Presenças

Também prestigiaram o evento o procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, o subdefensor público-geral para Assuntos Administrativos da Defensoria Pública do Estado, Antonio Flávio de Oliveira.

Outros que marcaram presença na cerimônia de entrega dos fuzis foram o ex-chefe do Comando Militar do Sul, general da reserva Carlos Bolivar Goellner, a procuradora de Justiça Militar, Maria da Graça Oliveira de Almeida, e o procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Marcelo Veiga Beckhausen.

(Marcello Campos)

