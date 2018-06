A União Europeia fechou um acordo para conter a chegada de imigrantes

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, informou na madrugada desta sexta-feira (29, noite de quinta no Brasil) que os líderes da UE (União Europeia) chegaram a um acordo sobre imigração ao bloco. O assunto era o principal tema da reunião dos chefes de governo devido ao crescente atrito entre os países em torno da chegada de milhares de refugiados a seus portos.

Segundo diplomatas ouvidos pela agência de notícias Reuters, os países concordaram com a abertura de centros de acolhida e processamento de pedidos de asilo, a serem instalados de forma voluntária pelos países-membros.

Também concordaram em debater a reforma do sistema de refúgio da UE. O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, foi um dos primeiros a oferecer seu território para receber migrantes que chegam pela Itália e pela Grécia.

Outros detalhes, porém, não foram divulgados até a publicação deste texto. O consenso saiu após uma reunião de dez horas em Bruxelas.

O documento é similar à proposta do presidente francês, Emmanuel Macron, para a crise. Na quinta, ele havia sugerido que os países europeus não sejam mais obrigados a aceitar cotas específicas de refugiados, como foi determinado pelo bloco em 2015. Em vez disso, algumas nações poderiam optar por dar contribuições financeiras à agência fronteiriça da UE. A dúvida era principalmente em relação a países com governos de direita nacionalista, como Hungria e Polônia, que rejeitam receber refugiados.

Outra preocupação era com a Itália. O governo populista do país, liderado pela direitista Liga e pelo Movimento 5 Estrelas, pedia que a UE reveja o consenso que permite a devolução de migrantes aos países por onde chegaram – algo que a Itália acredita ser injusto, pois ela é uma das principais portas de entrada deles.

A Espanha, por sua vez, com seu recém-inaugurado governo socialista, vinha pedindo mais solidariedade. Madri recentemente se ofereceu para receber um navio de refugiados que a Itália recusou.

“A Itália tem de repensar se o unilateralismo é uma resposta efetiva a um desafio global como a migração”, disse o premiê Pedro Sánchez ao jornal britânico The Guardian.

Já a chanceler alemã, Angela Merkel, apresentava mensagem semelhante. A posição de Berlim é frágil, porém. Merkel governa em uma coalizão, e seu parceiro CSU (União Cristã-Social) tem exigido medidas como vetar a entrada de migrantes na fronteira.

Constrangimento

Em meio às tensões causadas pela detenção de 51 crianças brasileiras nos Estados Unidos, o vice-presidente americano, Mike Pence, cobrou maior empenho do Brasil para solucionar a crise migratória na região e para isolar o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, causando mal estar no governo brasileiro.

Em visita a Brasília, Pence aproveitou para fazer uma advertência dura à população da América Central, de onde sai a maioria dos imigrantes ilegais com destino aos EUA.

“Para as pessoas da América Central, tenho um recado para vocês, do coração: queremos que suas nações prosperem e vocês não arrisquem suas vidas e as de seus filhos tentando vir para os EUA; se vocês não conseguem vir legalmente, não venham; cuidem de suas crianças e construam suas vidas em seus países de origem.”

O ministro das Relações Exteriores do Brasil já tem uma reunião marcada nos Estados Unidos para discutir a situação de crianças imigrantes separadas dos pais.

Deixe seu comentário: